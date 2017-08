Muere Ángel Nieto días después de sufrir un grave accidente

Ángel Nieto muere a los 70 años de edad después de permanecer en coma inducido tras sufrir un accidente en quad. El mundo del deporte está de luto por el reciente fallecimiento del 12+1 campeón mundial de motociclismo, apodado ‘El Niño’ durante su etapa profesional.

La esperanza se apoderaba de los suyos nada más conocerse la fatídica noticia de la colisión automovilística que el expiloto sufrió en Ibiza el pasado miércoles, 23 de julio. Su estado de salud parecía favorable días después de su ingreso hospitalario, pero finalmente la afección cerebral que padecía se ha llevado a otro de los grandes del deporte español.

Inmediatamente después de ser informados sobre los últimos acontecimientos, innumerables mensajes de fuerza inundaron las redes sociales. No cabe duda que Nieto era una de las personas más queridas y mejor rodeadas del panorama nacional, ya fuera por figuras afines al mundo de Moto GP o celebridades ajenas a este.

No era de prever que el accidente automovilístico del que fuera víctima hace escasa una semana le fuera a arrebatar la vida al astro de las motos. Nieto disfrutaba de un tranquilo descanso estival en Ibiza cuando fue sorprendido por la parte trasera de su quad por un fatal golpe. Como consecuencia, Ángel salió disparado del cuadriciclo estrellándose contra el asfalto. La conductora del vehículo colindante dio negativo en las posteriores pruebas de alcohol y drogas, por lo que se cree que simplemente no se percató de la reducción de velocidad del quad que montaba el ex piloto.

El aclamado campeón fue inmediatamente ingresado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario en Ibiza. Una vez concluido su ingreso, se le indujo al coma tras sufrir un traumatismo craneoencefálico. Las contusiones cerebrales que lesionaban al paciente debían disolverse progresivamente mientras estuviera en coma, algo que no ocurrió tal y como se esperaba. Su estado fue empeorando contra pronóstico, lo que favoreció a la formación de un edema cerebral que ha terminado con la muerte del exmotorista.

LA ÚLTIMA Y MAS ESPECIAL ENTREVISTA DE ÁNGEL NIETO

Nieto dejará un recuerdo muy entrañable de su persona, que permanecerá por siempre en los corazones de quién le conocieron. El pasado año compartió con todos los espectadores sus rincones más privados de su vida familiar al lado de Bertín Osborne. Como una paradoja del destino, al comienzo del programa recordaba el que hasta el pasado miércoles fuera el peor accidente de su carrera: “Me rompí la tibia y colisioné contra dos personas del público a las que hice mucho daño”. Asimismo, descubrimos también su lado más generoso: “Todas las ganancias de los premios las doné a los heridos. Fue muy duro para mí”.

Su infancia fue dura desde el punto de vista económico, pero con constancia y lucha salieron adelante. Siempre tuvo claro que quería ser piloto de motos porque la escuela no era lo suyo. A escondidas visitaba un taller de mecánicos que había cerca de su casa, donde hizo los primeros pinitos. Tras pasar seis meses trabajando en puestos precarios de limpieza, coincidió con un piloto español al que acompañó en su gira nacional. A pesar de su perseverancia, Ángel no conseguía hacerse hueco como piloto hasta que Antonio Rabasa, fundador honorífico de Derbi, apostó por él y le ofreció una sesión de entrenamiento. Tal fue la sorpresa para Rabasa que no cesó en su deseo de lanzar a Nieto al estrellato. El astro del motociclismo se convirtió en campeón del mundo por primera vez con 21 años de la mano de Derbi.

En Mi Casa es la tuya, ‘El Niño’ habló sobre las dos mujeres de su vida: Pepa, la madre de sus hijos Pablo y Gelete, y Belinda, la mujer con la que compartió el resto de su vida y le convirtió en padre por tercera vez a los 50 años. Hugo, fruto de su última relación, significó algo muy importante en su vida, síntoma de felicidad y vuelta a la juventud. Fonsi Nieto, al que consideraba “su hijo adoptivo”, le dio la gran alegría de su vida al querer seguir los pasos de su tío respecto al mundo del motor.

La entrevista culminó con una fuerte declaración por parte de Ángel: “El día que me vaya de este mundo, me iré tranquilo sabiendo que nunca he deseado el mal a nadie”, un cálido recuerdo que nos deja el campeón.