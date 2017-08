“El mundo digital no le ha sentado demasiado bien al ‘rock and roll”

Lleva 32 años en esto de la música, 22 en solitario, periodo este último en el que ha publicado 13 discos, el último bajo el título de El hombre sin sombra. Mikel Erentxun visitará La Orotava el 2 de septiembre en el marco del festival La Orotava Suena, un encuentro en el que también estarán La Unión y Café Quijano. Erentxun viene a presentar un trabajo en el que el amor es el protagonista absoluto, “el de larga duración”, porque el músico donostiarra se muestra contrario a la inmediatez, a la volatilidad de cualquier tipo, ya sea en la música o en la pareja. Se confiesa defensor de lo analógico. “El mundo digital no le ha sentado muy bien al rock”, afirma. Admite que su relación con Canarias fue un “flechazo” desde que viniera por primera vez en 1987. Desde entonces, siempre la ha incluido dentro sus giras. DIARIO DE AVISOS pudo hablar con él durante unos minutos para saber un poco más de lo que ofrecerá en La Orotava en septiembre.

-Con motivo de este último trabajo, usted ha confesado que no le gusta su voz…

“Sí que he estado huyendo de mi voz durante muchos discos, tratando de no parecerme a mí, con efectos o cantando de manera forzada hasta que llegué a este disco y bueno, Paco Loco, mi productor, me convenció de que tenía que aceptar mi voz. Creo que fue una sabia decisión porque disfruté mucho más cantando de una manera mas relajada y porque ahora me escucho y me gusta, cosa que antes no ocurría. Estoy pensando en discos míos en los que no me gusto, pero ahora mismo estoy muy contento con mi voz, también porque ahora no es la misma que hace 20 años: ha mejorado, afortunadamente”.

-En El hombre sin sombra le canta al amor, es el protagonista, pero también lo es en muchos de sus discos…

“El amor es, sin duda, el tema más universal y más usado en el mundo de la música pop y rock. Todo el mundo se identifica, hay millones, infinitas historias, todas tienen cosas en común, pero también distintas. Sí, probablemente es el tema más usado, y sí, yo también lo he empleado mucho, aunque nunca había hecho un disco absolutamente centrado en él, completamente dedicado al amor, al amor de larga duración en concreto. Es un disco muy conceptual en ese sentido”.

-¿Desde que perspectiva le canta Mikel Erentxun al amor?

“He mirado un poco hacia adentro, me he apoyado en mi propia experiencia de 17 años. El año pasado no fue fácil, fue un año en el que mi relación se tambaleaba y es ahí cuando empecé a escribir canciones. Una me llevó a otra y, cuando ya llevaba cuatro, me di cuenta de que solo estaba hablando de mí, y ahí decidí hacer un manual de amor de larga duración. Hay de todo, canciones tristes, alegres, pero creo que el poso que queda es positivo, tiene final feliz, pero, como en toda relación, hay momentos más duros”.

-Habla específicamente del amor de larga duración, un concepto que choca con estos tiempos de la inmediatez…

“Estoy en contra de la inmediatez. Soy un gran defensor de las cosas de larga duración y de las analógicas. Escuchar la música en sistema físico, escribir con pluma, todo ese tipo de cosas que al final hace una masa. No me gusta la inmediatez. La música se ha convertido en una cosa de usar y tirar contra lo que yo me rebelo. Todavía defiendo que las personas vayan a las tiendas, compren el disco, lo lleven a casa y lo disfruten, que lo escuchen muchas veces… ese tipo de cosas. Con el amor es un poco lo mismo”.

-Una de las características de El hombre sin sombra es su grabación en analógico, en ocho pistas. ¿Es un sistema al que se vuelve?

“Afortunadamente, yo nunca me fui. De mis 25 discos, la inmensa mayoría están grabados en analógico, muy pocas veces he tocado formato digital, pero ya llevo varios en los que hago bandera de ello y me vuelvo más radical. En el último disco no solo lo he grabado en digital, sino que también lo he hecho en ocho pistas. Es una huida hacia atrás aún más fuerte. Siento que la música está perdiendo el alma, el calor, el mundo digital no le ha sentado demasiado bien al rock and roll”.

-En esa huida, encontrar a un productor que le secunde debe ser gratificante…

“Claro. Tengo la suerte, también porque lo elijo, de contar con un equipo que defiende lo mismo que yo. Tanto Paco Loco en la producción como John Agnello en las mezclas y Sterling, masterizando desde Nueva York, son gente que ama el sistema analógico y lo defiende. Me siento bien arropado, no me siento como en una isla”.

-En sus conciertos siguen sonando los éxitos de Duncan Dhu. ¿Siente que es una obligación o realmente le apetece?

“Yo entiendo que hay éxitos del pasado que pesan mucho y que la gente los quiere oír. Al final es un acuerdo. Yo vengo a presentar un disco nuevo y voy a hacer las canciones del disco nuevo, pero soy consciente de que muchas de las personas que vienen al concierto ni siquiera lo conocen y que vienen precisamente a escuchar otras cosas. Así que a veces hago canciones antiguas mías y de Duncan Dhu, pero, principalmente, presento canciones de El hombre sin sombra”.

-Un título, por cierto, muy cinematográfico…

“Es muy sugerente, con muchas lecturas y sí, muy cinematográfico. Me desperté una mañana con él en la cabeza y reunía muchas cosas para ser el título de disco, y estoy muy contento”.

-La mayoría de los artistas nacionales se han adaptado a los conciertos en pequeño formato, sin parar de girar. ¿Cree que la venta de discos y grandes conciertos se recuperará algún día?

“La industria de la música ha cambiado mucho en estos años. No tiene nada que ver con la que yo conocí hace 15 o 20 años. Ahora mismo las ventas son muy pequeñas e insuficientes para mantener una industria, por lo que hay que apoyarse en el directo. A mí no me ha supuesto un gran cambio, porque, en estos 32 años de carrera, todos los años he girado y no he cambiado mi modo de vida, pero sí es cierto que hay muchos compañeros que antes tocaban muy poco y ahora tienen que tocar si quieren vivir de esto. Por otro lado, si los artistas no siguiéramos haciendo discos nuevos, aunque no se vendan, tampoco avanzaríamos. Lo único que podemos hacer es hacer discos, lo mejor posible, y luchar para que, poco a poco, la gente pueda volver, si no a lo de antes, sí por lo menos a consumir música de una manera más legal”.

-¿Qué opinión le merecen las plataformas de música online?

“No me gustan demasiado, pero desde luego lo prefiero a lo que había hace cinco años, cuando no estaban y todo el mundo escuchaba descargas ilegales. Ahora, por lo menos estas plataformas, aunque no producen demasiado dinero para los artistas, son legales y algo hacen. Mejor eso que nada. Por lo que a mí se refiere, lo que me gustaría es que se reabrieran tiendas y se vendieran discos en formato físico”.

-Canarias ha sido una constante en sus giras, ¿qué opinión tiene de las Islas?

“Siempre me han tratado muy bien. Recuerdo cuando fuimos la primera vez con Duncan Dhu en el 87. Desde entonces ha habido como un flechazo. Prácticamente, con todas las giras de Duncan Dhu y también en solitario he pisado Canarias. Con banda, sin banda, en dúo y en solitario, y siempre me han tratado muy bien. Tengo amigos allí, me gusta la comida, el paisaje, me gustan las Islas. Estoy encantado, es como la pequeña vacación dentro de la gira. En esta ocasión vamos con banda, hacemos dos conciertos y nos quedamos un par de días para hacer algo de turismo”.