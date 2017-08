Nano, el “imposible” por el que quiere luchar hasta el final el Tenerife

Alfonso Serrano, director deportivo del CD Tenerife, reconoció ayer, en el acto de presentación de Paco Montañés como nuevo jugador blanquiazul, que la llegada de Nano al club es “un imposible” debido a las pretensiones económicas del Eibar que “imposibilitan” cualquier opción, aunque no queriendo darlo por perdido añadió que intentarán lograr “hasta el final” su cesión.

El Eibar sigue en sus trece: no quiere perder dinero. Las cuentas de Fran Garagarza, director deportivo del Eibar, son claras: si el Tenerife lo quiere tendrá que desembolsar 1,2 millones de euros por tenerlo a préstamo un año. Garagarza no quiere que un jugador fichado hace dos temporadas por 3.250.000 euros pueda salir ahora gratis porque lo considera un perjuicio económico para su club y porque no quiere que su imagen quede dañada.

“El Eibar es el propietario del jugador y nos pide una cifra que se va a más de un millón de euros por temporada y el Tenerife no puede pagar eso por una cesión de un año”, explicó Serrano que, acto seguido, añadió que intentarán “hasta el último momento” llegar a un acuerdo porque, como recalcó, Nano sí quiere volver a vestir de blanquiazul: “ No es porque el chico no quiera venir o porque el Tenerife no haya hecho todo porque venga, pero, a día de hoy, está descartado pagar esa cantidad por una cesión”.

Ese guiño de tratar de intentarlo hasta el final es la puerta abierta a que las cosas puedan cambiar, bien porque Nano mueva ficha o porque, según vayan pasando los días, el Eibar, al ver que un jugador de su propiedad va perdiendo valor de mercado, opte por una solución que no sea pagar la cláusula de rescisión del delantero u ofrecerlo a préstamo por una cantidad tan elevada. Además, los blanquiazules están dispuesto a aceptar una opción de compra de cara al próximo curso, pero los vascos no parecen dispuestos a ceder, al menos por el momento, pese a que José Luis Mendilibar no cuenta con el jugador, que aún sigue en plena fase de recuperación de una lesión muscular sufrida durante la pretemporada.

Además del caso referente a Nano, Serrano apuntó que en los próximos días pueden acelerarse los tiempos, sencillamente porque el plazo del mercado de fichajes se va acabando y los jugadores tratan de no quedarse sin equipo o en clubes que no les garanticen minutos.

Sin precipitarse

Con todo, a falta de que lleguen “uno, dos o tres” jugadores a la Isla, el vallisoletano sí reconoció que podrían fijarse más en opciones extranjeras, además de reiterar que cuentan con jugadores de garantías en el ataque: “El otro día, frente al Zaragoza, se decía que no teníamos delanteros y no es verdad. Tenemos una plantilla versátil, que es uno de los objetivos cuando la planificamos, y jugadores como Juan Villar o Víctor Casadesús tienen gol, pero circunstancialmente no podían participar por tener molestias. Esperamos tener la plantilla cerrada esta semana, pero no tenemos una cifra concreta: ni traeremos por traer ni nos vamos a precipitar a la hora de fichar”.

Cuestionado por las posibles salidas, Serrano advirtió que no han llegado ofertas por ningún jugador blanquiazul, aunque fue cauto al recordar que siempre hay que “esperar hasta el último momento” por lo que pueda suceder.

Por último, se refirió a Álex García, al que se le busca una salida al no contar para José Luis Martí desde el pasado curso, y que aún no ha podido encontrar: “Estamos esperando y hasta el final intentaremos buscar la mejor opción para ambos. Él ha mirado cosas pero no le han acabado de convencer. Si no se da esa salida, se quedará con nosotros y trataremos de que salga en diciembre, como sucedió la temporada pasada con Jairo”.