NC considerará muy grave que el PP acepte el “chantaje” de CC por Icod

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, advierte de que sería “un hecho muy grave que el PP acepte el chantaje planteado por CC para evitar la moción de censura en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos”. El dirigente nacionalista entiende que la mayoría democrática (todos los grupos representados en el municipio: PSOE, PP, Somos Icodenses-Nueva Canarias y Ciudadanos, es decir, 14 de 21 concejales) no puede ser quebrada “por los estrechos intereses partidistas de Clavijo”.

Rodríguez arguye que la moción de censura “es la salida democrática al actual Gobierno en minoría y expresa el deseo mayoritario de cambio en la Corporación, con un programa, con aplastante apoyo de fuerzas que conjuntamente representan a la inmensa mayoría de la ciudadanía icodense, y un candidato”.

Desde el punto de vista de NC, “resulta fuera de lugar que un asunto de ámbito municipal, y en el que legítimamente todas las formaciones políticas de la oposición quieren establecer una mayoría de gobierno, se convierta en un problema de Estado para CC, dispuesta en un marco favorable, como se ha visto en los Presupuestos Generales de Estado para 2017, a sacrificar los intereses de Canarias, poniendo, una vez más por delante sus estrechos intereses partidistas”.

Según Román Rodríguez, “el chantaje suena aún peor cuando viene del mismo partido que no tuvo hace menos de un año el menor reparo en censurar en el municipio tinerfeño de Granadilla a un alcalde de su entonces socio de gobierno, el PSOE, en incumplimiento del pacto”.

“Vasallaje”

A juicio de Román Rodríguez, “lo que plantea CC es una falta de respeto a la voluntad mayoritaria de todos los grupos que integran la Corporación de Icod y una forma muy grave de entender la democracia y las relaciones entre los partidos, que pueden y deben incluir los acuerdos y las discrepancias, pero en ningún caso el mercadeo y las relaciones de vasallaje, ni el uso partidista de las instituciones”. Para Nueva Canarias, “el hecho de que decisiones ajenas a este Ayuntamiento tinerfeño y sus grupos municipales impidan el democrático ejercicio de la moción de censura supondría una decisión de enorme gravedad que tendrá inevitables consecuencias en las relaciones futuras entre las organizaciones políticas”.

Román Rodríguez recuerda que tanto Mariano Rajoy como Fernando Clavijo “se encuentran en minoría”. Y que “depende mucho más Coalición del Partido Popular que al revés”. El jueves, el líder de NC reveló que la oposición en Icod llevaba “meses trabajando en una alternativa” al equipo de Francisco González (CC). “Es un municipio donde se gobierna en minoría, hay 14 concejales en la oposición, llevan meses trabajando en una alternativa, han consensuado el acuerdo, el programa y los equipos, han presentado una moción de censura que es lo que dice la norma, cuando alguien no tiene mayoría y esa mayoría se da en la oposición y, por lo tanto, creo que va a salir adelante”.

El viernes, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la portavoz, Rosa Dávila (CC) deslizó una amenaza al PP: “Es un asunto [lo de Icod] de quiebra de confianza y cuando se está sosteniendo un Gobierno en minoría como el de Mariano Rajoy, es muy importante que esta se mantenga intacta”. Tres semanas después de que Rajoy recibiera a Clavijo en la Moncloa tras dar por rotas el PP las negociaciones con CC, Dávila dijo que para alcanzar “un acuerdo de estabilidad, de buen gobierno y de cordialidad en todos los ámbitos se precisa esta misma confianza”. De ahí, enfatizó la también consejera de Hacienda, “la importancia que nosotros atribuimos a que se mantenga la estabilidad institucional en todos los ámbitos”. Desde el PP, el eurodiputado Gabriel Mato, integrante de aquella mesa de diálogo, replicó que no hay ningún tipo de acuerdo con el Gobierno central que esté vinculado “necesariamente” a que el PP en Canarias no haga oposición, ni a que un apoyo en las Islas sea “un cheque en blanco”. A Mato le parece “absolutamente surrealista” que CC apele a la dirección nacional del PP como quien va “a mamá a que le resuelva el problema”. Mato declaró ayer al DIARIO: “Basta de amenazar. Cualquier agresión al Gobierno de España tendrá su réplica en Canarias. Icod puede ser el comienzo”.

El día anterior, la secretaria general del PP de Canarias, Australia Navarro, calificó de “estúpido, amén de desproporcionado” que CC pretenda hacer de la moción de censura de Icod de los Vinos una “cuestión de Estado” y reclame que intervenga la dirección nacional del PP. “En Icod hay un problema muy importante de desgobierno”, sentenció. “Los que están al frente de ese municipio no tienen ningún tipo de diálogo ni llegan a ningún consenso con el resto de fuerzas. En este caso, la única forma de que haya estabilidad es la moción de censura que plantea toda la oposición”.

El Gobierno de Rajoy ha iniciado los contactos para intentar sacar los Presupuestos de 2018, una vez que los de 2017 entraran en vigor gracias al voto crucial del diputado de NC, Pedro Quevedo, a cambio de una batería de concesiones “históricas”. El PP ya contaba con el apoyo de Ciudadanos, CC y el PNV. NC ha hecho guiños que evidencian su interés en seguir colaborando en pro “del interés general y de Canarias en particular”. Tanto es así, que en julio contribuyó con su abstención a que el Congreso aprobara el techo de gasto. ¿El balón de oxígeno pinchará en Icod?