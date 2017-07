Negrín evita que la RTVC quede sin señal desde septiembre, pero Lorenzo se inhibe del acuerdo

El presidente de la Radio Televisión Canaria (RTVC) aprobó ayer, con el único apoyo del consejero Alberto Padrón, la prórroga del contrato con Cellnex cuatro meses para evitar que, a fines de agosto, cuando vence el actual, este medio de comunicación se quede sin señal. Pero la sesión del Consejo Rector dejó patente su situación precaria (debe estar compuesto por cinco miembros, pero, por dimisión de dos, ya solo quedan tres), pues la consejera María Lorenzo decidió no tomar parte en las decisiones sino asistir solo de oyente, al cuestionar la legalidad del proceso selectivo para designar a la secretaria sustituta del Consejo.

“Ha sido una nueva sesión y un nuevo despropósito”, y un hecho “vergonzoso”, pues “Santiago Negrín considera que así evita tener que contar con una mayoría reforzada, asunto de lo más dudoso, como también lo es que se dé por aprobado un expediente sin informes jurídicos o económicos que lo avalen, por no hablar del informe técnico que seguía proponiendo la prórroga de un año sin que ningún documento aportado explicase el cambio de criterio”, manifestó la consejera (que lo es a propuesta del PSOE) en un comunicado. Padrón (que, como precisó la RTVC en nota de prensa, es “el consejero nombrado por el PP”) solicitó al presidente “iniciar el proceso de elaboración de un nuevo procedimiento incluyendo las mejoras exigidas en el próximo concurso de informativos”.

A Lorenzo le “sorprende de nuevo que la RTVC hable de acuerdos que no fueron adoptados en la sesión, pues en ningún caso se trató de la nueva convocatoria y mucho menos se pudo aprobar la misma, toda vez que se requiere una mayoría cualificada que no había”. “Padrón se limitó a solicitar al presidente el compromiso de que se convocase a la mayor brevedad posible un nuevo concurso, a lo que Negrín respondió que ‘mañana mismo’ se ponía a redactar los pliegos; sin embargo, como es obvio, no tomó ningún acuerdo porque el asunto no estaba en el orden del día y porque, además, necesitaría de mayoría cualificada de tres votos favorables, que tampoco tenía, por lo que lo único que hacen es reunirse dos consejeros y alegar de sus cosas”.

En su comunicado, la RTVC explica, con relación a la señal, que en febrero el departamento de Ingeniería y Sistemas de RTVC recomendó en un informe la prórroga del contrato que finaliza el 31 de agosto, y concluyó que el servicio prestado ha sido “satisfactorio” y que “desde el punto de vista técnico existe una gran incertidumbre: la finalización del contrato de explotación de la TVPC S.A. y sus servicios informativos”. De hecho insiste en que “esta red está directamente relacionada con la prestación de dicho servicio por el actual adjudicatario, el cual finaliza en julio de 2018”. “El departamento técnico recalca que las necesidades del nuevo concurso de informativos inciden directamente en la configuración del transporte de la señal; por ello, al estar finalizados los pliegos para la prestación de los servicios informativos, se podrán incorporar las exigencias técnicas para afrontar el salto tecnológico que TVPC quiere realizar de cara a 2018”, expone el comunicado del ente público.

La RTVC informa además de que Padrón solicitó “la ampliación de cobertura de FM en los emplazamientos del barrio de la Alegría, en Tenerife; San Agustín, en Gran Canaria; y Antigua y la Lajita, en Fuerteventura, que ya cuentan con la autorización del Ministerio de Industria”.

Para Lorenzo, “al final, lo único que ha quedado claro es que es necesario un nuevo concurs,o tal y como yo había explicado en junio, en el que se mejoren las condiciones técnicas y económicas, y el servicio, ahorrando dinero de los ciudadanos, algo imprescindible, pues por solo cuatro meses se está pagando la friolera de 1,3 millones”.

“Dar por aprobada la prórroga y la convocatoria de un nuevo concurso en una reunión sin cuórum solo puede dar lugar a que un interesado lo impugne, con consecuencias desastrosas para la televisión y radio públicas, pero eso no preocupa a Negrín, que solo piensa en cómo seguirá agarrado al sillón de la presidencia a partir de septiembre”, advirtió la consejera. Y añadió: “Astra, operador de satélite, ha impugnado y ganado numerosas sentencias por licitaciones de este tipo, ya que instancias europeas han reconocido que se vulneraba el principio de neutralidad tecnológica; y, sin embargo, aquí se pretende aprobar una prórroga sin informes.”

El portavoz del PSOE en el Parlamento canario, Iñaki Lavandera, opinó ayer que lo ocurrido con el contrato de la señal es “una muestra más de la incompetencia” de Negrín.