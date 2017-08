Noelia y Natalia Ramos: “Este título es el fruto del trabajo y el sacrificio de toda la temporada”

Las hermanas Noelia y Natalia Ramos Álvarez aumentaron el pasado domingo su gran palmarés deportivo con un nuevo éxito para sus vitrinas, el título de Campeonas de Europa sub-19. Las gemelas fueron partícipes de un nuevo éxito de las categorías de base y presentaron su candidatura para disputar, el próximo verano, el Mundial sub-20 de Francia. Pasada la medianoche llegaron a Valencia donde les esperaban sus orgullosos padres, Miguel y Pilar y, casi sin tiempo ºpara deshacer las maletas, se incorporarán a la disciplina de su nuevo equipo, la UDF Levante, con el que viajarán hoy a Zaragoza para disputar un partido amistoso de pretemporada. Atienden al DIARIO DE AVISOS en el aeropuerto de Belfast antes de embarcar en el vuelo con destino a Madrid. En su última visita al Decano, en octubre de 2016, ya mostraban su ambición y sus ganas de seguir creciendo como jugadoras.

-¿Qué valoración nos hacen del Campeonato Sub-19?. Otro nuevo verano ganando un título

NOELIA: “Estoy muy contenta y feliz de haber conseguido la medalla de oro. La verdad es que ha sido una experiencia inolvidable. Todas nos conjuramos en el vestuario y decíamos que ‘teníamos que hacer que ocurra’ y estoy contentísima del excelente trabajo del equipo que se ha reflejado en el campo”.

NATALIA: “Está claro que éste éxito es el fruto del trabajo diario, el sacrificio durante la temporada y ahora en las vacaciones, pero la satisfacción no tiene precio. Estamos muy contentas por el título y por el hecho de volver a ganarlo después de 13 años. Estamos muy contentas y todavía en una nube”.

-¿Cuáles creen que han sido las claves para lograr el título?

NOELIA: “Creo que el ser una piña en el grupo nos ha identificado mucho tanto dentro como fuera del campo. Hemos sabido estar en cada momento, siempre unidas y hemos sabido luchar hasta el final, y eso en parte ha sido clave para conseguir el logro. También el trabajo que han hecho tanto el cuerpo técnico, como las jugadoras y el entorno de la selección, desde los que nos han acompañado en Irlanda a todos los que nos han apoyado desde fuera con sus mensajes y que ha mostrado su cariño. Estamos muy agradecidas”.

NATALIA: “Hemos sido un gran grupo, dentro y fuera del campo, súper unidas desde el minuto 1 que empezó el campeonato”.

-Natalia, ¿Te has quedado con un sinsabor por la expulsión que te privó de jugar más minutos?

“Los partidos hay que jugarlos, y como defensa, a veces van de cara y otras no, pero he tenido la suerte de que he sido muy afortunada por estar aquí y disfrutar con todas las compañeras de una competición única. Todos estos recuerdos positivos no me los quitará nadie, y me llevo con orgullo el título para casa”.

-Este nuevo éxito de las hermanas Ramos Álvarez con las selecciones femeninas de base las deja en una posición aventajada para formar parte de la convocatoria para el Mundial Sub-20 de Francia 2018. ¿Ya se ven el próximo verano con el equipo nacional disputando una nueva competición?

NOELIA: “Ahora toca trabajar duro con nuestro nuevo club, y hacerlo con la misma humildad de siempre, día a día. Ojalá tengamos suerte y podamos estar en el Mundial Sub-20, para lo que tenemos que trabajar duro. Veremos si llega el día y estamos entre las elegidas”.

NATALIA: “Ojalá podamos estar de nuevo las dos convocadas, y poder luchar por una medalla. Pero ahora toca disfrutar del título europeo Sub-19 para España. Y en la próxima temporada que está empezando tocará trabajar día a día con el Levante, y lo que vaya a venir ya vendrá. Tendremos que centrarnos en el trabajo, entrenar duro y estar a tope para poder jugar y hacernos un hueco en el equipo”.

Con muchas ganas de conocer a sus nuevas compañeras en la UD Levante

Las laguneras afrontan, sin descanso, el trabajo de pretemporada con su nuevo club, la UD Levante. Cuestionadas sobre lo que esperan al afrontar su primera experiencia lejos de casa, la portera Noelia aseguró que “estoy contenta, pues comienza una nueva etapa . Tengo muchísimas ganas de incorporarme al equipo y estoy muy motivada por afrontar estos nuevos retos”. Mientras que la central Natalia afirmó que “llego muy motivada y con renovadas ilusiones por conocer a mis nuevas compañeras de equipo”.