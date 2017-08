Normalidad absoluta en las playas canarias, ninguna cerrada por microalgas

La actividad turística discurre con absoluta normalidad en las playas canarias, con libre acceso y cuya gran mayoría no han sido afectadas por la presencia de microalgas, informó hoy la Consejería de Turismo, que ha desmentido que este fenómeno haya provocado el cierre de zonas de baño.

La aparición esporádica en algunas playas de las islas de este fenómeno natural no está relacionada con ningún tipo de contaminación, sino con factores biológicos, ambientales y climatológicos, informa en un comunicado Promotur, empresa pública del Gobierno de Canarias.

Ante la repetición de noticias publicadas en medios internacionales que hacen referencia a un supuesto cierre de playas en Canarias por la presencia de “microalgas tóxicas”, el Gobierno explica que sus especialistas sanitarios y medioambientales garantizan que la presencia de una floración en un número limitado de zonas costeras es un fenómeno natural y puntual debido a la confluencia de una serie de factores biológicos, ambientales y climatológicos que no está relacionado con ningún tipo de contaminación, que no ha dado lugar al cierre de ninguna playa en el archipiélago y que no es tóxica.

La aparición de este fenómeno, que es esporádico y aislado, no ha obligado a tomar medidas restrictivas extremas en las costas del archipiélago que afecten al uso y disfrute de los bañistas, salvo situaciones puntuales de bandera roja en algunas playas, porque allí donde se localiza suele afectar únicamente a una parte limitada de la zona de baño de manea temporal, dado que se desplazan por la acción de los vientos, las mareas y las corrientes marinas.

El único efecto que provocan estas floraciones de microalgas es la irritación de la piel, por lo que las autoridades sanitarias canarias recomiendan a los usuarios de las playas que eviten entrar en contacto directo con estas concentraciones, que son fácilmente identificables a simple vista por su aspecto y coloración.

Aún así, el zistema zanitario público de Canarias no ha detectado ninguna variación en el número de casos ni consultas de afecciones de la piel que pudieran relacionarse con este evento, añade.

Los datos del Programa de Vigilancia y Control Sanitario de las Calidad de las Aguas de Baño del Gobierno de Canarias indican una calidad sanitaria excelente, según la normativa europea, en el 98,2% de las playas, mientras que en el 0,9% es bueno y el otro 0,9% se encuentra sin clasificar.

Estos datos son comunicados anualmente por el Ministerio de Sanidad del Reino de España a la Agencia Europea de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

Más allá de esta situación temporal, localizada en un número muy reducido de playas de las islas, donde incluso es posible el baño en las zonas no afectadas directamente por la localización de las microalgas; la actividad turística discurre con absoluta normalidad y tranquilidad en las zonas de baño de la gran mayoría de las localidades turísticas, explica.