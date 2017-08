Pestana: “No pueden criticarnos los que no han hecho su trabajo”

“No pueden criticarnos quienes no han hecho su parte de trabajo”. Así replicó el presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, a los alcaldes de El Paso y Breña Alta, que mostraron su malestar por la lentitud en la licitación de los proyectos para este año a cargo del Fondo de Desarrollo de Canarias y que gestiona la Corporación Insular. En ambos casos, aseguró Pestana, los proyectos fueron recibidos por el Cabildo “hace unos días”.

El presidente insular, que indicó que “a medida que han ido llegando los proyectos de los ayuntamientos al Cabildo se han ido aprobando”, fue especialmente crítico con el regidor pasense, ya que señaló que “es consciente de que no puede comenzar esta obra -en referencia a la remodelación del parque infantil- hasta que no se apruebe una modificación puntual del Plan General”.

“Por eso me ha sorprendido mucho esta crítica y no tolero que se nos achaque el retraso cuando la responsabilidad de no haber tramitado la modificación de planeamiento es de El Paso y de su alcalde, en este caso”.

En cuanto a la posibilidad que planteó el regidor municipal de que fuera el Ayuntamiento quien asumiera la licitación del proyecto, o al menos de la parte de la demolición inicial, Pestana indicó que es una cuestión que tienen que estudiar en diálogo las dos administraciones.

Por contra, señaló a Tazacorte y Puntagorda como dos ayuntamientos cuyos proyectos prevé que salgan el próximo mes de septiembre porque “han hecho sus deberes”. Además destacó que están en marcha los programas de empleo a cargo del Fdcan, gracias a los que están trabajando más de 200 personas.

Anselmo Pestana indicó que hay otra serie de iniciativas que saldrán en breve a licitación, como la remodelación del antiguo túnel de la Cumbre, al que se van a destinar 2,5 millones de euros del Fdcan. O las obras del Centro de Visitantes del Observatorio del Roque de Los Muchachos, al que también está previsto que se adjudique su equipamiento por un valor similar a la obra antes citada.

El presidente defendió la gestión que está realizando el Cabildo con el Fdcan, pese a las críticas no solo de varios alcaldes, sino del Partido Popular, que llegó a tildar de “fracaso” el trabajo que está realizando el grupo de Gobierno (PSOE – CC) con esta vía de financiación procedente del antiguo IGTE, por la que La Palma recibirá 200 millones de euros.

Reconoció que existen “dificultades, como cada vez que se pone en marcha cualquier plan de inversión”, pero aseguró que el Cabildo está poniendo todo de su parte para sacar adelante los proyectos.

En cuanto a la posibilidad de que se puedan llegar a perder fondos destinados a La Palma dentro de este programa, tal y como ha advertido el PP en diversas ocasiones, se mostró confiado en que no va a ser así y destacó que el criterio del Cabildo está siendo el de ejecutar las obras que estaban contempladas en las previsiones del Fdcan y no ir a “hacer caja” con otros proyectos que se encontraban en marcha y así poder justificar los ingresos.