Pierde 63 kilos comiendo todo lo que le gusta

Una trabajadora de marketing de 34 años de Northampton, Alexa Fears, “adicta a la comida” ha conseguido bajar de 146 kilos a 83 gracias a una dieta muy rica en grasas, perdiendo 63 kilos, según cuenta a The Sun.

“No solía pesarme, pero debía de pesar alrededor de 146 kilos. Tenía que comprarme la ropa en tiendas especializadas. Ahora, hay momentos en que apenas me reconozco en el espejo. El mayor cambio ha sido en mi confianza. Me siento mucho mejor caminando por la calle”, ha declarado. Comía patatas fritas, chocolate y helado todos los días, pero sus comidas eran principalmente sanas aunque en mucha cantidad. “No tenía comida en casa porque me la comía toda”.

Tras experimentar con varias dietas, como controlar las calorías o comer alimentos bajos en grasa, en julio del año pasado comenzó la dieta cetogénica. Esta se basa en un régimen alto en grasas naturales (aguacate, aceite de coco, aceite de oliva, grasa de cerdo, crema) y algunos vegetales de hojas verdes pero muy bajo en hidratos de carbono. Eso sí, todo acompañado con deporte corriendo 2.5 kilómetros por semana.

Así es cómo esta chica ahora está irreconocible y ha pasado de pesar 146 a 83 kilos.