PP: “Algo no huele bien en las prisas de Negrín por adjudicar 140 millones”

“Algo no huele muy bien en la forma de proceder de Santiago Negrín”. Con este expresiva contundencia reacciona la portavoz del grupo parlamentario Popular en la comisión de control de Radio Televisión Canaria, Luz Reverón, a la polémica decisión del presidente de la RTVC de seguir adelante con su intención de sacar el pliego del concurso de informativos. “Es una provocación al Parlamento que no vamos a consentir”, remarca. “La intención de Santiago Negrín de arrogarse las competencias para sacar el pliego del concurso de informativos, en contra del criterio de la mayoría de los integrantes de la comisión de control, constituye un claro desafío que justifica su inmediata destitución”.

Esta diputada del PP se pregunta “por los verdaderos motivos” de las prisas de Negrín para convocar un concurso “con nocturnidad y alevosía en la última semana del mes de agosto en contra del parecer del Parlamento”. Por ello, añade, “adoptaremos las medidas oportunas para frenar tal despropósito”.

Reverón recuerda que se trata del contrato “más importante” que tiene que adjudicar el ente autonómico de radio y televisión: “Estamos hablando de una duración de ocho años y un importe de 144 millones de euros”. Mientras, critica, el Gobierno de Canarias “mantiene un silencio cómplice ante la actitud del señor Negrín”. En consecuencia, Luz Reverón anuncia que el Grupo Popular pedirá al Ejecutivo “que se moje” a través de un informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma que avale la “sospechosa decisión de hurtar al Consejo Rector la aprobación del pliego del concurso”. Es “imprescindible”, concluye, que “se pronuncie cuanto antes sobre la legalidad de esta decisión ante la posibilidad de que el citado concurso pueda declararse nulo e impugnarse”.

Paralelamente, Podemos denuncia que los pliegos del nuevo concurso de los servicios informativos de Radio Televisión Canaria “suponen un ejemplo más del neoliberalismo que rige la acción de gobierno de Fernando Clavijo”. El diputado Juan Márquez asevera “que se ha hecho a la desesperada, en pleno mes de agosto, con total alevosía, y sin pasar por el Consejo Rector”.

Márquez arguye que el pliego “contempla menos horas de programación y no tiene en cuenta ni una sola cláusula social”. De hecho, indica, “este concurso es un auténtico desastre que degradará la calidad de la televisión pública del Archipiélago “para favorecer a unos cuantos empresarios del sector audiovisual”. El diputado y miembro de la comisión de control de RTVC cree que uno de los aspectos más llamativos del concurso es que permite “subcontratar hasta el 60% del presupuesto con otras empresas, que es el máximo permitido por ley”. Esto significa, a su juicio, que “se podrá firmar acuerdos con estas entidades que están fuera del convenio colectivo de la actual concesionaria, Videoreport, y que, por lo tanto, esos trabajadores que normalmente ejercen en las islas no capitalinas o en el sur de Gran Canaria y Tenerife tendrán peores condiciones laborales que sus compañeros”. Además, explica, “no se absorbe al personal real de los servicios de informativos y mantiene una plantilla que no es la original, sino la confeccionada después del ERE”. En similares términos se han manifestado los representantes del PSOE y NC. El socialista Iñaki Lavandera urge “alejar los tentáculos de Coalición Canaria de RTVC, impedir que maneje los hilos de cada uno de sus programas, informativos o no”. Lavandera respondía de ese modo a Fernando Clavijo, que llegó a decir que el control de RTVC por parte del Parlamento era un “desastre”. En su opinión, la “vergüenza” es que un presidente autonómico cuestione “el trabajo que realizan los grupos y la propia institución”. Román Rodríguez (NC) clama contra “los múltiples incumplimientos legales cometidos por Negrín”.