El PP demanda al Cabildo que defienda las escuelas unitarias

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Cabildo, María de Haro, ha solicitado a la institución insular que medie con el Gobierno de Canarias para trasladarle la importancia que tienen para la isla de La Palma las escuelas unitarias.

De Haro señaló que con la llegada del verano se repiten los rumores sobre el posible cierre de determinadas escuelas rurales, lo que tiene como efecto, entre otras cosas, que haya padres que deciden no matricular a sus hijos por la inseguridad que ello genera. Lo que hace aún más compleja la supervivencia de estos centros educativos. El mismo efecto tiene con determinados servicios escolares, como el posible cierre de comedores escolares.

“Ante el temor o la posibilidad de que la modificación del mapa educativo conlleve determinados cambios, el Cabildo debe contactar con la consejera de Educación para trasladarle la apuesta de La Palma por las escuelas unitarias y que no se tenga solo en cuenta el factor numérico a la hora de estudiar su viabilidad”.

De Haro subrayó que la importancia de estos centros no se puede medir por la estadística de alumnos con que cuentan, sino por el carácter de dinamizadores de las zonas en que se encuentran. “Por ello hay que trasladarle al Gobierno de Canarias, que son centros de mucha trascendencia para La Palma”

Se trata de una realidad tan sensible que “los simples rumores hacen que los padres no inscriban a los niños para el próximo curso”, subrayó la consejera popular , quien criticó que Educación no planifica con suficiente antelación los cambios y en lugar de buscar “alternativas, va a hechos consumados”.