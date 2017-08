El PP ha descartado ya la aplicación del artículo 155 de la Constitución

El PP ha descartado ya, “por razones temporales y jurídicas”, poner en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que abre la puerta a la suspensión de la autonomía de una comunidad, y aboga por otras fórmulas “más oportunas y realistas” para afrontar el intento de la Generalitat de Cataluña de celebrar un referéndum de independencia el 1 de octubre.

En una entrevista concedida a Europa Press, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, explica que recurrir a este artículo “en estos momentos” ya no resolvería la situación, tanto por razones de tiempo como de tipo jurídico. Hernando cierra así la posibilidad de que el PP aproveche su mayoría absoluta en el Senado para aplicar por primera vez este artículo de la Constitución, que permite “obligar” a un Gobierno autonómico al “cumplimiento forzoso” de sus obligaciones, pero no precisa cómo.

El procedimiento que regula el Senado exige que el Gobierno envíe al presidente de la Cámara una propuesta con las medidas concretas que plantea y que deben ser debatidas en la Comisión General de Comunidades Autónomas, que debe pedir al presidente autonómico afectado, en este caso Carles Puigdemont, las alegaciones que considere oportunas. La propuesta final deberá votarse en el pleno, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero Hernando entiende que hay medidas “más oportunas y realistas” y que está en manos de los tribunales responder al incumplimiento de la ley o decidir si se cometen delitos como el de sedición, una sublevación ante el orden jurídico. “Nosotros estaremos respaldando las medidas que sean razonables y eviten esa situación”, resaltó. En todo caso, ha querido dejar claro que el peso de la ley “acaba cayendo encima” de quien no acata las normas y que ya hay dirigentes, como el expresidente Artur Mas y su exconsejero Francesc Homs, que han sido condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014. “Si alguien quiere seguir pegándose tiros en el pie, que siga por ese camino”, avisa.

Preguntado por el uso de la fuerza para evitar que se coloquen urnas el 1 de octubre y que se celebre un referéndum como el 9N, vista la insistencia de las fuerzas independentistas catalanas, el portavoz parlamentario responde que el Estado de derecho dispone de “distintos mecanismos” para defenderse y para conseguir que el 1-O no se celebre. “No va a haber referéndum”, insiste. “Hay que actuar con prudencia, pero con contundencia, y es lo que va a producirse. El Estado de derecho tiene unas reglas y debemos respetarlas todos, no hay Estados de derecho a la carta, ni derechos de pernada, que es lo que pretenden tener algunos”.

En relación al PSOE, Rafael Hernando advierte a Pedro Sánchez de que abrir la reforma de la Constitución sin contar con el PP sería un “gravísimo” error “equiparable” a la reforma del Estatuto catalán sin los populares que, recuerda, “derivó en una sentencia del Tribunal Constitucional” que tumbó parte de aquella ley. “Es una insensatez”, enfatiza. Hernando descalifica la propuesta de incluir la plurinacionalidad en la Constitución que ha lanzado Pedro Sánchez, porque, a su juicio, España “no es una nación de naciones”.

Desde el PSOE, Óscar Puente apela a una reforma constitucional para solucionar el problema de Cataluña. El portavoz de la ejecutiva y alcalde de Valladolid pone a Alemania como referencia de Estado federal que funciona y pide al PP que tome decisiones para darle un nuevo marco de convivencia. En su opinión, “acabarán por darse cuenta de que tienen que llevar a cabo” una modificación de la Carta Magna y cree que “acabarán siendo el padre de la criatura”.