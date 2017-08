PP y PSOE desmienten a Oramas: no dan garantías previas a CC de estabilidad en el Gobierno canario

El PP y el PSOE de Canarias negaron ayer que sus respectivos líderes nacionales, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, hayan “garantizado la estabilidad” al Gobierno de Fernando Clavijo, en contra de lo manifestado por la diputada de CC en las Cortes, Ana Oramas. La exalcaldesa lagunera, en una entrevista publicada el lunes en La Provincia y La Opinión, declaró que el Gobierno en minoría de CC “tiene todas las garantías para llegar a 2019” debido a ese compromiso de Rajoy y Sánchez. Tal es así que la parlamentaria confesó que “ni en los mejores pronósticos” su partido podía “vislumbrar un escenario tan positivo como el presente”. “No habríamos sido capaces de diseñar algo así”, apostilló.

Pero ayer fue desmentida desde ambos partidos nacionales. Fuentes del PSOE canario próximas a Sánchez indicaron que no existe tal garantía dada a Coalición desde la dirección federal, máxime tras ser expulsados del Gobierno autonómico en diciembre y la ruptura del pacto “por los incumplimientos de CC”. Además, las mismas fuentes subrayaron que la organización socialista canaria tiene autonomía con respecto a la federal para sus decisiones, y que los pactos que mantienen CC y PSOE en cabildos y ayuntamientos se mantendrán si funcionan y son beneficiosos para los ciudadanos, mientras que en el Parlamento regional los socialistas alcanzarán los acuerdos que estimen oportunos con otros grupos de la oposición en las iniciativas que se debatan hasta el fin de la legislatura.

El portavoz del PSOE en el Parlamento canario, Iñaki Lavandera, afirmó ayer que “ya hemos vivido en primera persona la incapacidad de Clavijo para ser un buen gobernante en todas sus dimensiones, y ahora desde la oposición seguimos realizando políticas responsables, que no son otra cosa que plantear soluciones a los problemas de Canarias y su gente”.

Desde el PP, su secretaria general en el Archipiélago y portavoz en el Parlamento regional, Australia Navarro, también dejó claro que “los temas de Canarias se debaten aquí y se resuelven aquí” y atribuyó el tono de Oramas a que “en CC no están acostumbrados a que nadie se les levante de la mesa de negociación”, en alusión a que el PP decidió dar por fracasadas el 19 de julio las conversaciones para entrar en el Gobierno autonómico y quedarse en la oposición.

Navarro matizó que una cosa es la imposibilidad de una moción de censura en Canarias y el deseo del PP de no generar más inestabilidad, negociando iniciativa a iniciativa, y otra de antemano las “garantías de estabilidad” de las que habla la diputada de CC. “Clavijo tiene en Canarias la misma necesidad de apoyo que Rajoy, pero el presidente estatal intenta llegar a acuerdos, y por eso CC dice que allí dice que son imprescindibles; pero aquí en Canarias ellos deben hacer lo propio, buscando consenso en iniciativas parlamentarias”, señaló Navarro, que precisó que así es como Clavijo podrá lograr la estabilidad. Subrayó por ello que “sin diálogo con la otra parte es imposible llegar a acuerdos y así CC no va a lograr sacar adelante los asuntos en el Parlamento canario”.

Recordó que con la Ley del Crédito Extraordinario, en el último pleno, “hubo capacidad de diálogo de varios grupos, CC y NC, y fue así como el PP sacó adelante enmiendas que cambiaron de destino 62 millones de euros” en el proyecto de ley que había presentado el Gobierno de Clavijo. Argumentó además la portavoz que el PP canario “siempre ha puesto sobre la mesa el interés general por encima de otros intereses en estos dos años de legislatura”.

En la citada entrevista, Oramas declaró además que también le dio garantías de estabilidad la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y que a Pedro Sánchez “le une una gran amistad y afecto con Fernando Clavijo” y que ella misma mantiene “una relación absolutamente excepcional” con el líder socialista y el PSOE.

La exregidora municipal lagunera también sostuvo que fueron Cospedal, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Rajoy, los que “hicieron llegar al PP de Canarias que no se admitía la bajada de impuesto” que pretendían en las negociaciones con CC para cogobernar. También manifestó Oramas que el acuerdo con los populares canarios “estaba hecho” y que si no se firmó un pacto fue porque el presidente regional del Partido Popular, Asier Antona, “tuvo un problema con el PP de Gran canaria, que no acepto las áreas y las consejerías que les planteó”.

Ayer, Navarro se limitó a comentar sobre esa entrevista que Oramas “no estaba en esas negociaciones” entre CC y PP.