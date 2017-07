Proponen a Canarias asumir parte de las competencias sobre Tráfico

Los presidentes de las autoescuelas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Javier Báez, y de Las Palmas, José Suárez, propusieron ayer que la comunidad autónoma asuma competencias sobre las pruebas del carné de conducir.

“Si la Dirección General de Tráfico -apuntó Báez-, que no deja de ser el Gobierno de España, es incapaz de arreglar un conflicto como el de los examinadores, que amenaza con llevarnos a la ruina a todo el sector, pues que sea el Gobierno de Canarias quien coja las riendas para evitar en el futuro este tipo de conflictos”.

Por su parte, Suárez recordó que, como anticipó DIARIO DE AVISOS, ya son unos 4.800 los canarios que se han visto afectados al no poder presentarse a las pruebas referidas desde que el pasado 19 de junio comenzaron los paros. A este respecto hay que recordar que, en el caso de que la huelga indefinida prevista a partir del próximo 1 de septiembre se prolongue por todo ese mes, los afectados serán más de 5.000 solo en las Islas.

Báez y Suárez comparecieron ayer en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento regional junto al portavoz de Comercio y Consumo del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, para quien no hay duda de que la situación es “extremadamente grave”, y por ello su grupo ha decidido actuar.

Matos desveló que su formación presentará una proposición no de ley en la Cámara autonómica para instar al Gobierno central a que resuelva el conflicto con los examinadores de tráfico. Este conflicto, recordó Matos, “nace” con el Ejecutivo central, que se comprometió a dotar a la plantilla de examinadores de un complemento retributivo que no ha consignado, y este incumplimiento, añadió, ha desencadenado “un colapso” en los exámenes para un servicio público que no es gratuito, pues hay que abonar una tasa de 91,20 euros.

Por su parte, el representante de los empresarios tinerfeños insistió en que hay personas que se están viendo incapacitadas para acceder a una oposición o a un puesto de trabajo por no tener el permiso de conducir, detallando que en Santa Cruz de Tenerife el seguimiento de la huelga ha pasado del 90% en sus inicios hasta el 100% registrado ayer. Otro dato fundamental es que, como explicó Báez, en la provincia tinerfeña se ha pasado de 25 examinadores antaño a los 11 que quedarán a final de año tras varias jubilaciones.

Por lo que respecta a la provincia de Las Palmas, hay 17 examinadores y lo ideal sería contar con tres más, igual que en Santa Cruz de Tenerife, pues nunca trabajan todos al mismo tiempo debido a las vacaciones y las bajas, puntualizó José Suárez.

“La situación se ha convertido en un caos”, dijo Suárez, quien manifestó que en Las Palmas el seguimiento ha sido del 80% y ha afectado a unas 2.300 personas. Es una “barbaridad” que no puedan examinarse pese a haber pagado las tasas y mientras tanto las autoescuelas “nos estamos hundiendo”, como “rehenes” de una situación de la que no tienen culpa, advirtió Suárez, quien insistió en el “fuerte daño” que se inflige a un sector que genera unos 1.000 empleos en las Islas.