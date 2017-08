El PSOE reclama explicaciones en el Parlamento a Clavijo y tres consejeros

El Grupo del PSOE en el Parlamento canario, a través de su diputada Ventura del Carmen Rodríguez, anunció ayer que ha pedido la comparecencia del presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, para que en cuanto se reanuden las sesiones parlamentarias dé explicaciones sobre el fenómeno de las manchas de microalgas en las costas canarias y qué estudios y qué seguimiento está haciendo el Ejecutivo autonómico para que haya descartado de forma tajante que no tiene relación con los vertidos de aguas residuales sin tratar.

Esta petición se une a las que en julio ya registró el PSOE para que comparezcan los consejeros de Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto; Agricultura y Pesca, Narvay Quintero, y Sanidad, José Manuel Baltar, también sobre las microalgas (cianobacterias para los científicos) y los vertidos.

La diputada socialista afea al Gobierno canario que “se haya ido de vacaciones” pese a esta proliferación de cianobacterias sin precedentes, fenómeno acerca del que “no hay protocolo de actuación” y sobre el que además “no solo debe buscar científicos que le digan lo que quiere que se diga, como ha hecho hasta ahora, sino escuchar todas las versiones científicas posibles”.

Ventura del Carmen Rodríguez preguntó “qué estudios de seguimiento está llevando a cabo el Gobierno canario” sobre este bloom concreto de microalgas, “cuántas muestras ha tomado, en qué islas y zonas, qué equipos están trabajando en esta tarea y qué datos hay”, así como “con qué informe específico se ha descartado” que esta floración masiva de microorganismos no está influenciada por nutrientes de las aguas residuales, y solo se debe al cambio climático. La parlamentaria del PSOE abogó por tratar este asunto “sin crear alarmismo, ni escándalo”, pero “le toca al Gobierno canario afrontar este problema, que es muy serio, pues afecta a los canarios y al turismo, por más que Clavijo prefiera que se apaguen las noticias en los medios de comunicación y que los canarios no hablen de ello”.

Estén vinculados o no vertidos y cianobacterias de la especie Trichodesmium erythraeum, el PSOE pone también el dedo en la llaga del problema de las aguas residuales vertidas al mar sin depurar. Lamentó en este sentido que “nadie se acordara” de las infraestructuras de depuración en las inversiones con cargo al multimillonario Fondo de Desarrollo y Cohesión de Canarias (Fdcan) y criticó la “falta de planificación”. La diputada socialista alertó de que estas actuaciones deben estar previstas en los planes hidrológicos insulares, “que están muy retrasados y que si no están aprobados en 2018 vamos a tener problemas con la Comisión Europea”. A su juicio, el ciclo del agua es competencia de cabildos y ayuntamientos, pero “el Gobierno canario debe tomar medidas” para que el mar no siga siendo un vertedero. “Un vertido de aguas residuales al mar sin depurar es como los antiguos vertederos de basura ardiendo: eso hoy en tierra sería un auténtico escándalo, y así deberíamos verlo en el mar”, enfatizó Ventura del Carmen Rodríguez, quien es diputada gomera, y corroboró que también la costa de su isla está afectada por estas microalgas.

Amenaza a España con sanciones por el Valle de Güímar

La Comisión Europea denunció en 2016 a España ante al Tribunal Europeo por el incumplimiento flagrante en 17 áreas urbanas de España, entre ellas el Valle de Güímar, donde se incumple la depuración de aguas vertidas al mar. Pide una multa de 46,5 millones y 171.217 euros de multa diaria si no se depura.