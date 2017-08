Puerto de la Cruz constata que el muelle ya está libre de microalgas

El Gobierno municipal de Puerto de la Cruz confirma que desde el miércoles la zona de baño del muelle y la playa de Martiánez están libres de microalgas (Trichodesmium erythareum). Asimismo, añade que se trató de un fenómeno natural pasajero que afectó a toda la costa norte de la Isla y duró 24 pero que ya ha desaparecido.

El mismo se vio favorecido por las altas temperaturas, la calima procedente del Sáhara y la falta de vientos alisios. El Archipiélago ya sufrió situaciones similares en 2004 y 2011.

Por responsabilidad y para tranquilizar a la población, el Ayuntamiento procedió desde el martes, el mismo momento en el que se constató la presencia de microalgas, a la toma de muestras para analizar el agua de todas las playas de la ciudad pese a que ninguna administración pública obligó a ello.

De esta manera, el grupo de gobierno confirma que las analíticas de Escherichia coli han dado negativo mientras que los resultados de Esterorocos estarán hoy dado que los análisis requieren de 48 horas. Una vez se tengan, se informará a la población.

Hasta el momento el Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación por parte de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias que obligue al cierre de las playas. No obstante, por cautela, el mismo martes aconsejó a la población que no se bañara en las zonas que pudieran estar afectadas por las microalgas.

El Gobierno municipal también confirma que este fenómeno “nada tiene que ver con vertido alguno producido en el Puerto de la Cruz ni tampoco con la magnífica calidad de las aguas de nuestras playas de la que venimos disfrutando hace ya bastante tiempo”.

Cabe señalar que el histórico de analíticas del Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño (Náyade), visitable por cualquier ciudadano y dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, muestra un histórico intachable de las playas portuenses, dado que “en ningún momento desde el año 2014 se ha identificado la presencia de agentes patógenos en las aguas en niveles por encima de los establecidos legalmente”, tal y como remarcó días atrás en un comunicado el concejal de Playas, Javier González.