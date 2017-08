Reino Unido propone a la UE mantener una “unión aduanera temporal” tras el Brexit

Reino Unido pretende mantener una “unión aduanera temporal” con la Unión Europea tras el Brexit, para favorecer una “transición suave” en el intercambio de mercancías entre las partes, según un informe publicado este martes por el Gobierno británico, el primero de una serie que revelará las preferencias de Londres para establecer una nueva relación con Bruselas.

El Gobierno de Theresa May apuesta por unión aduanera de duración “limitada” como solución interina. Aunque el documento no precisa el marco temporal, el ministro para el Brexit, David Davis, ha arrojado luz sobre este punto en unas declaraciones a la televisión británica, indicando que no podrá prolongarse más allá de 2022, cuando están previstas las próximas elecciones generales.

“Esto garantizará que los negocios británicos solamente tendrán que ajustarse una vez a la nueva relación aduanera, lo que minimizará el impacto (negativo) y favorecerá una transición suave y ordenada” hacia el régimen que se pacte con la organización regional, reza el texto difundido por Downing Street.

“Garantizará a individuos y empresas que el día después de que abandonemos la UE podrán seguir haciendo negocios sin problemas mientras hacemos una transición suave hacia el futuro brillante que nos espera fuera de la UE y conseguimos un Brexit que funcione para Reino Unido”, ha añadido el ministro de Finanzas, Philip Hammond, en una nota oficial.

Davis ha defendido que el enfoque adoptado por Reino Unido “beneficiará a las dos partes y evitará un precipicio para los individuos y las empresas a ambos lados”. “Confiamos en que sea bueno tanto para los negocios británicos como en toda la UE”, ha incidido el ministro para el Brexit, de acuerdo con un comunicado de Downing Street.

RELACIÓN “ALTAMENTE DINÁMICA”

A largo plazo, Reino Unido persigue una relación aduanera “altamente dinámica” para que los intercambios comerciales sean fáciles. Incluso se fija como objetivo “eliminar la necesidad de que haya una frontera aduanera entre Reino Unido y la UE”. Para ello, propone mantener algunos acuerdos, alcanzar otros nuevos y encontrar “soluciones tecnológicas que hagan más sencillo cumplir los procedimientos aduaneros”.

Hammond ha admitido que se trata de una propuesta “ambiciosa”, si bien ha recalcado que de ello dependerá que Reino Unido sea capaz de establecer “una política comercial verdaderamente independiente”.

“Abandonar la unión aduanera nos permitirá operar con total independencia a favor de los intereses de los empresarios y consumidores británicos”, ha apuntado el ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, según el comunicado del Número Diez.

Fox ha reiterado que Reino Unido pretende conservar el flujo comercial con la UE, ya que Bruselas es el principal socio de Londres. En 2016, las importaciones británicas y las exportaciones desde la UE sumaron 553.000 millones de libras (unos 606.000 millones de euros), ha destacado.

POSIBLES FRICCIONES

Sin embargo, Davis ha esbozado, en sus comentarios a la prensa local, ciertas condiciones para esta “unión aduanera temporal” que podrían generar el rechazo de la Unión Europea, porque supondrían mantener a Reino Unido como socio privilegiado.

Así, ha aclarado que, aunque a los miembros de la UE no se les permite llegar a acuerdos aduaneros con terceros países porque esas competencias recaen sobre Bruselas, Reino Unido pretende negociar –no cerrar– sus propios tratos comerciales mientras forma parte de la unión temporal.

El único precedente es Turquía, que no es miembro de la UE pero está integrado en una unión aduanera ideada para bienes industriales que le permite seguir negociando sus propios acuerdos comerciales de carácter bilateral.

Además, el ministro británico se ha mostrado reacio a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea siga ejerciendo de árbitro comercial a partir de 2019.

FUTURA RELACIÓN CON LA UE

El informe publicado este martes es el primero de una serie de documentos que el Gobierno británico dará a conocer en los próximos días con su propuesta para el Brexit y sobre la “profunda y especial” relación que el país desea mantener con el bloque comunitario una vez se produzca la ruptura.

Estos informes recogerán propuestas sobre asuntos relacionados con la región británica de Irlanda del Norte e Irlanda, con “la continuidad en la disponibilidad de bienes para la UE y para Reino Unido” y con “la confidencialidad y el acceso a los documentos oficiales” tras el Brexit, de acuerdo con el Ministerio para el Brexit.

No obstante, el asunto que más urge a la UE –la ‘cuenta’ que Reino Unido deberá saldar antes de romper con la organización regional– no estará resuelto para octubre, cuando está prevista la nueva ronda de negociaciones entre las partes, según ha revelado este martes Davis.

“Vamos a tener un largo regateo”, ha pronosticado. El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier “está molesto con nosotros” porque aún no hemos dado una cifra, pero “va a ser duro y difícil” porque “no vamos a acabar pagando 10.000 millones de euros al año, que es lo que ya estamos pagando”, ha señalado.

LA UE ESTUDIARÁ “DETENIDAMENTE” LA PROPUESTA

La Comisión Europea ha indicado que estudiará “detenidamente” la propuesta que ha lanzado este martes el Gobierno británico para mantener una “unión aduanera temporal” una vez consumado el Brexit, si bien ha anticipado que la mera propuesta es un “paso positivo” para avanzar en las negociaciones.

“Vemos la publicación de una serie de informes por parte de Reino Unido como un paso positivo hacia el verdadero inicio de una fase de negociaciones. El tiempo corre y esto nos permitirá avanzar”, ha dicho un portavoz del Ejecutivo comunitario.

Sin embargo, la Comisión Europa ha aprovechado para recalcar que los detalles de la futura relación entre Reino Unido y la UE no se abordarán hasta que no se hayan hecho los suficientes progresos en el acuerdo de divorcio, para lo cual hay un plazo límite de dos años que expira en marzo de 2019.

