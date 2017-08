Seis de cada 10 niños canarios afirman que las tareas de casa son cosa de las madres

Seis de cada diez niños y niñas de Canarias (58,6%) afirman que las tareas domésticas siguen siendo principalmente responsablidad solo de las madres, aunque en cuatro de cada diez hogares canarios las tareas parecen estar repartidas entre padre y madre por igual, según los más pequeños.

Así se desprende de la XIII Encuesta Adecco ‘¿Qué quieres ser de mayor?’, en la que casi 2.000 niños y niñas españoles de entre 4 y 16 años (un centenar de ellos de Canarias) han dado su veredicto sobre el panorama nacional e internacional y han desvelado qué profesiones tendrán más futuro, quiénes serían sus jefes ideales y si sabrían explicarn algunos temas de actualidad como el Brexit o quiénes son algunos personajes públicos como Donald Trump o Angela Merkel.

En un 39,5% de los hogares canarios parece que sí ha calado la idea de las responsabilidades domésticas compartidas y los peques afirman que en casa trabajan por igual padre y madre. Solo un 1,1% de los encuestados declara que es papá quien se ocupa mayoritariamente de las labores domésticas y el resto de los consultados habla de otros familiares como abuelos o tíos.

Preguntados por la opción de disfrutar de una jornada continua o más acorde al modelo europeo o tener una jornada partida y salir a partir de las 18.00 horas, los chicos y chcias canarios no terminan de decidirse y las opciones se reparten prácticamente a igual porcentaje.

Así, un 48,5% de los jóvenes querría tener una jornada partida el día de mañana y continuar con el horario laboral predominante en el mercado español, pero otro 46,7% preferiría tener una jornada continua que implique madrugar un poco más pero poder marcharse a comer a casa.

Otro 4,2% no sabe aún qué opción es mejor porque depende del trabajo que tengan que hacer o de las horas que abarque la jornada continua y hay quien cree que lo mejor sería ni una cosa ni la otra: preferiría no trabajar.

FUTBOLISTA Y PROFESORAS

Una edición más, la profesión de futbolista para los niños canarios ostenta el liderazgo como la más deseada (18,2%), seguida de la de policía, que vuelve a ser segunda (14,7%). A continuación, se sitúa también en tercer lugar la profesión de maestro (7%) y en cuarto lugar se coloca la opción de aquellos que el día de mañana quieren ser youtubers (5,4%), una profesión que surgió hace pocos años y que ya está en el top 5 de las más queridas por los niños (en la anterior edición de la encuesta ocupaba la décima plaza).

Ellas, en cambio, quieren ser profesoras, así elegido por una de cada cinco niñas. A continuación quieren ser doctoras (12,7%); veterinarias (9,2%); peluqueras (5,6%) y cantantes (4%). Otras profesiones que atraen a las niñas del archipiélago son las de actriz, enfermera, policía, fotógrafa y modelo, que regresa al ranking de las diez primeras.

En lo que sí están de acuerdo niños y niñas en Canarias es en lo que no quieren ser el día de mañana. Un año más, ambos afirman que no quieren ser políticos (30,9% ellas; 26,7% ellos), seguido de los que no quieren ser barrenderos (17,6% las niñas; 18,8% los niños).