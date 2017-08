Todo lo que existe (incluso el alma) tiene representación. Luego, las perspectivas son las que salvan o condenan las explicaciones. Contaré una anécdota, para explicarme. Tocaron en la puerta de mi despacho de la ULL. Una persona a la que he comprado más de un libro me ofreció un diccionario de símbolos canarios. Me dijo, para convencerme, que dos profesores de mi departamento colaboraban en él. ¿Diccionario de símbolos y literatura? Tomé el ejemplar, abrí y leí. “Gofio” es una harina que nos salvó del hambre durante mucho tiempo. ¿Qué es lo sustancial, la harina o el hambre? Ese es el proceder.

Por mor de lo que llaman “identidad”, las cosas no son lo que son, sino lo que algunos deciden que sean. Por eso exhiben como símbolos todo lo destacado que nos rodea. El Teide por ser grande o la Virgen de Candelaria por ser reconocida. El Teide es más que una montaña, la virgen más que una advocación católica… Se amparan en los sentimientos. Y entonces inventan. Por ejemplo, lo “nuestro”, que confirma la exclusividad. Comprar lo “nuestro” aunque sea más caro, ahorrar en lo “nuestro” aunque… La razón no cuenta; el “gofio” no sienta mal… ¿Adquirir alimentos o ropa en una tienda de fuera…? Ser un maniático de Bach puede costarte caro; apreciar un buen Toro, ni se cuenta… No hay estratagema colonial que explique lo de Virgen de Candelaria. Eso no conviene. ¿Por qué? Porque la tiranía de la que hablo se pelea con el análisis. Así pues, lo dicho: ¿eso somos o eso es lo que los listillos precisan que seamos?

Los símbolos no excluyen su arbitrariedad y lo que confirma a una comunidad madura es afianzar la pertenencia, que no solo la tenemos, sino que la decidimos. Si no es así, nos ocurrirá como en Cataluña desde Jordi Pujol: son catalanes solo los militantes de CiU o los independentistas. Paulino Rivero, García Ramos, Clavijo o… nos convencerán de que tienen la sartén por el mango. Juegan a que la teoría de la relatividad o la literatura de Borges no tienen doctrina. Llegar a su desvelado no exige esfuerzo, compromiso, responsabilidad, criterio… Es decir, el emblema de esa actitud es dominio y confusión. Son expertos en afianzar la trivialidad vacua, frente a la consecuencia. Al populismo, al localismo o al nacionalismo, la exclusión les es rentable, igual que negar o manejar el debate al tiempo de desconsiderar el reconocimiento explícito. Para ellos las valoraciones son anatemas, asunto de reaccionarios, apátridas, traidores o perdedores.