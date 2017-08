“Somos capital de Canarias y Tenerife, pero en lo social el Gobierno regional nos da la espalda”

En las últimas semanas, Santa Cruz ha visto cómo sus plazas y parques se han convertido en el refugio de personas que, por diversas circunstancias, han acabado viviendo en la calle, personas que vienen a sumarse a las más de 300 que ya atienden los servicios municipales. La capital es el único municipio con un recurso para gente sin hogar (el Centro Municipal de Acogida) y, el año pasado, consiguió arrancar el compromiso del Cabildo y el Gobierno de Canarias para poner en marcha una estrategia común. Ha pasado el tiempo y el concejal de Asuntos Sociales, Óscar García (PP), admite que es una estrategia que las otras administraciones públicas “han abandonado”. El edil se queja de que en materia de personas sin hogar “Santa Cruz tenga que seguir trabajando solo”. Con dos años al frente del área, García defiende que el trabajo de su departamento deben juzgarlo las 17.000 familias que han recibido ayuda del IMAS.

-Lleva dos años en la Concejalía de Asuntos Sociales. ¿Cómo valora el trabajo realizado?

“La valoración no me corresponde a mí, sino a los cerca de 40.000 chicharreros y a las 17.000 familias que reciben a día de hoy una atención profesional y constante que, en muchos casos, antes no recibían. Nunca hasta ahora Santa Cruz había invertido tanto ni ofrecido tantos servicios, y eso es fruto de la labor de mucha gente, del compromiso del Gobierno y, especialmente, del compromiso social del Partido Popular”.

-La demanda de PEAS sigue creciendo. Este año se han tenido que destinar dos millones más sobre lo presupuestado…

“Un presupuesto es una previsión, de ingresos y de gastos, y es absolutamente normal que de acuerdo a la evolución de las necesidades se modifique al alza o a la baja. Que se incrementen los recursos sociales nunca puede ser una mala noticia y mi responsabilidad es reclamar más si se necesita y gestionar con eficacia hasta el último euro. Eso es lo que hago, y ahí está el dato de ejecución presupuestaria del 95%”.

-Las personas sin hogar centraron parte de la atención específica de estos dos años ¿Cómo va la estrategia junto al Gobierno de Canarias y el Cabildo?

“Pues si le soy sincero, abandonada. Tuvimos dos reuniones en 2016 y desde entonces no hemos vuelto a tener noticias del Gobierno de Canarias. Se comprometieron a presentar un censo regional de personas sin hogar y todavía estamos esperando. La verdad es que en esa materia en Santa Cruz nos vemos trabajando solos, a la espera de que el Cabildo y el Gobierno se tomen en serio esta necesidad social. No es de recibo que el único albergue público de Tenerife sea el nuestro. Y pienso que el Cabildo y el Gobierno, más que decir, deberían hacer algo ya. Mi intención es convocar en septiembre a las administraciones implicadas y relanzar esa estrategia. Mientras tanto, Santa Cruz seguirá trabajando con las personas sin hogar, aunque sea en solitario”.

-¿Cómo está yendo la gestión del albergue?

“La gestión del único albergue para personas sin hogar de Tenerife funciona correctamente y cada vez que se produce una necesidad actuamos de inmediato. Le pongo un ejemplo: la caldera de agua caliente ha estado dando problemas desde hace meses y, a pesar de los requerimientos, la empresa de mantenimiento del servicio no acababa de tomar cartas en el asunto. ¿Qué hemos hecho? Penalizar económicamente a la empresa y sacar a la vez un contrato con otra para su reparación inmediata. Hay cosas que no se discuten ni se negocian, y que los usuarios del albergue tengan agua caliente es una de ellas”.

-Los pisos tutelados han sido otra de las polémicas, por su rechazo. ¿Se ha solucionado? ¿Se pondrá en marcha alguno más, como el de Buenos Aires?

“Eso pertenece al pasado. Agradezco al barrio de Buenos Aires y a sus vecinos que demuestren a diario su solidaridad y su responsabilidad para sumar entre todos y ayudar a personas que realmente lo necesitan. Además de este recurso, hemos abierto tres hogares más, para jóvenes, para familias monoparentales y para personas en situación de emergencia social, que están funcionando a satisfacción”.

-El bono de alimentos sigue pendiente…

“El bono de alimentos es un compromiso y va a ser una realidad en 2018, pero no perdamos de vista que ya estamos atendiendo a más de 12.000 familias con una entrega mensual de alimentos básicos que supone un millón de euros al año. Pero queremos ir más allá y con el bono vamos a garantizar que cada familia tenga mayor acceso, por ejemplo, a productos frescos, como carne y pescado, y lo elijan personalmente con cargo al bono. Hablamos de mejorar un servicio, no de empezar con él, y 12.000 familias de Santa Cruz lo pueden acreditar”.

-¿Ha tenido respuesta del Gobierno de Canarias sobre las escuelas infantiles?

“Lamento decirlo, pero no, ninguna en absoluto. Somos capital de Canarias y de Tenerife, pero en cuestiones sociales el Gobierno nos da la espalda. Ni con el anterior equipo en la Consejería ni con el actual sentimos el apoyo que merecemos. Esa es la realidad. Hace casi seis años que les ofrecimos un solar para la construcción de una nueva escuela infantil y, aparte de buenas palabras, nada de nada”.

-¿Qué respuesta da a ser el área con mayor número de quejas de los vecinos?

“Por cada queja, hay miles y miles de usuarios satisfechos de la atención que le presta un equipo profesional de 158 hombres y mujeres comprometido con el bienestar social de Santa Cruz. Cada queja es un estímulo para mejorar, para llegar más lejos. Las quejas nos ayudan, no buscamos reconocimientos. No queremos más reconocimiento que saber que hay miles de personas que nos necesitan y que saben que no están solas, que cuentan con su Ayuntamiento”.

-Siete trabajadores se han incorporado al área. ¿Es suficiente?

“Llevamos años sin poder crecer por la crisis y ahora, con la economía y el empleo creciendo en toda España, volvemos a estar en condiciones de hacerlo, en recursos humanos y en recursos económicos. Y más recursos son más y mejores servicios para quienes los necesitan, que es mi única prioridad”.

-¿Cuánto se tarda en dar cita en una UTS?

“Cada día menos. Entre 40 y 60 días, aunque hay picos en la demanda o circunstancias del personal que amplían la espera hasta 90 días. En casos de urgencia social la respuesta es inmediata, gracias al retén diario con que cuenta cada una de las siete unidades de trabajo social de Santa Cruz. No sé si parecerá mucho, pero ya quisieran otros ofrecer estos periodos de espera”.

-¿Qué opina de la controvertida convocatoria de ayudas sociales a la vivienda que ha sacado el Gobierno?

“Hombre, no parece muy serio que una convocatoria de ayudas sociales de tanta importancia se saque en pleno agosto y se concedan únicamente 10 días. En Santa Cruz no trabajamos así. Nosotros invertimos cada año un millón de euros en ayudas a cerca de 1.000 familias de Santa Cruz”.