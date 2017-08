Tenerife lleva 30 años sin invertir en reutilizar el agua residual para riego

En los años ochenta del pasado siglo, el Cabildo de Tenerife impulsó por vez primera la canalización de aguas residuales depuradas del área metropolitana hacia el sur de la Isla y la costa de La Laguna con el fin de su reutilización en el riego agrícola. Ese objetivo se plasmó en la construcción de una serie de infraestructuras hidráulicas, como un canal paralelo a la autopista TF-1, entre la capital y Adeje, y dos balsas, una en Valle de San Lorenzo y otra en El Boquerón, en un sistema que se presupuestó en unos 3.670 millones de pesetas, unos 22 millones de euros.

Pues bien, desde entonces “no se ha invertido nada más para avanzar en la reutilización del agua depurada en Tenerife; se han hecho depuradoras y otras infraestructuras, pero en el cierre del ciclo del agua”. Quien así lo denuncia es el socialista José Segura Clavell, bajo cuya presidencia del Cabildo de Tenerife se hizo aquella histórica inversión. Fue el mandato que duró de 1983 a 1987.

Clavell recuerda que entonces fue a Madrid y expuso este proyecto y el Ejecutivo estatal lo aceptó por su trascendencia para la Isla, pese a que suponía un desembolso de “2.500 millones de pesetas”. “Fuimos pioneros en este campo, pero, lamentablemente, he visto cómo han pasado los años y no se ha hecho nada más”, sentencia este catedrático de Termodinámica ya jubilado, quien también fue alcalde de La Laguna, diputado nacional y delegado del Gobierno.

La realidad es que el panorama de la reutilización del agua en Canarias es desolador. En 2015, último dato publicado por el Instituto Canario de Estadística (Istac), casi el 20% de las aguas residuales que reciben algún tratamiento se reutiliza para el riego agrícola o de jardines y zonas deportivas y de ocio, mientras que la friolera del 79% se tira al mar. Eso, sin contar con las aguas negras que se arrojan al océano sin depurar, que en Tenerife suponen el 21% del total, o la que se tira al subsuelo también sin tratar a través de pozos sépticos, que alcanza el 39,5%, según datos facilitados esta misma semana por el consejero de Aguas del Cabildo, Manuel Martínez.

En los ya lejanos años ochenta, el Gobierno insular presidido por Segura mejoró la calidad del agua depurada para poder reutilizarla en el riego, sobre todo de la agricultura, lo que permite aliviar la sobreexplotación de acuíferos, pero también derivar hacia el consumo humano caudales de agua potable subterráneos.

Con dirección al sur, fue preciso construir una estación de bombeo junto a la depuradora de Buenos Aires; una conducción de bombeo de 6,7 kilómetros de largo y 800 milímetros de diámetro hasta El Tablero; un acueducto de 67 kilómetros y 600 milímetros de diámetro de Santa Cruz a Adeje; un depósito de 250.000 metros cúbicos en Valle de San Lorenzo y otro de 50.000 en San Isidro. Con estas obras se reutilizarían 25.000 metros cúbicos con destino a 700 hectáreas de cultivo en Valle de San Lorenzo, la mayor parte plataneras.

Hacia Valle de Guerra y Punta del Hidalgo, donde se sembraban entonces más de 1.600 hectáreas, se empezó a llevar agua depurada de la zona alta lagunera. Hizo falta para ello un depósito de de 1.000 metros cúbicos y una balsa de 52.000 metros cúbicos en El Boquerón. El fin, reutilizar para la agricultura 5.000 metros cúbicos de agua diarios.

El empeño de Segura no tuvo continuidad y el mar sigue siendo el destino de gran parte de las aguas negras. Cree el exdiputado que ha faltado voluntad política para resolver el problema de las aguas residuales, por la insana costumbre de pensar que son obras costosas, pero no se ven y, por lo tanto, no dan votos.

Un “pionero” en el Cabildo del ciclo integral del agua en Tenerife

A sus 73 años, retirado de la política activa, y jubilado de su cátedra universitaria de Termodinámica, Segura mantiene, sin embargo, su preocupación por la cosa pública. De ahí que lamente que aquella iniciativa de reutilización de aguas residuales para el riego cuando presidió el Cabildo tinerfeño no haya tenido continuidad en los siguientes gobiernos.