Tenerife, reina absoluta en Instagram entre las Islas Canarias

Si no subes una foto a Instagram de la ciudad que visitas, ¿realmente has estado en la ciudad? Instagram es cada vez más popular en nuestro país, sobre todo para poner los dientes largos a nuestros seguidores en cuanto a viajes, delicias culinarias, rincones de ensueño o buenas compañías. El estilo de vida más moderno transcurre en Instagram, los #hashtags clasifican el contenido y lo hacen accesible a los instagrammers de todo el mundo… Consejos de viaje, de moda, pequeñas cotidianidades o grandes eventos ¡ya son más de 700 millones de usuarios!

Para comprobar qué ciudades españolas y europeas son las más populares Holidu, el motor de búsqueda de alquileres vacacionales, ha recogido los datos de esta red social tan popular añadiendo, en el caso de las ciudades, el número de hashtags para los lugares más emblemáticos de cada una.

Ranking de Islas

En el caso de las Islas, estas también son muy atractivas en este mundillo, siendo la otra ‘Isla Bonita’, Ibiza, la preferida por los usuarios contando en Instagram con 9.939.079 de hashtags ¡Sin duda la reina del verano en esta red social! Le siguen Mallorca y Tenerife. Hablando de archipiélagos, las dos primeras clasificadas decantan la balanza para las Baleares que baten a las Canarias por más de 9 millones de menciones de diferencia, por el momento…

Ibiza, con 9.939.079 hashtags

Mallorca, con 5.283.975 hashtags

Tenerife , 3.823.853 hashtags

Lanzarote, con 1.341.580 hashtags

Menorca, con 1.244.426 hashtags

Fuerteventura, con 1.169.050 hashtags

La Palma, con 258.669 hashtags

La Gomera, con 116.230 hashtags

El Hierro, con 56.903 hashtags

< > Víctor Méndez Delgado salta con ganas a un charco en la costa de Tenerife | Instagram (victormendezdelgado)

Top 10 de las ciudades de España

1. Barcelona (30.265.989# de menciones en hashtag*) Barcelona, el Barrio Gótico (56.741#), la Sagrada Familia (1.055.685#), la Barceloneta (23.725#)… ¿quién es capaz de resistirse a fotografiarla? Si es que mire por donde se mire, Barcelona provoca el querer enseñarle al mundo que tú también has estado ahí. La arquitectura modernista, la vidilla cultural, el Mediterráneo, o las vistas desde El Carmel (13.084#) hacen que Barcelona acumule 30.265.989 hashtags en la red social más visual de la actualidad, situándose en la primera posición entre las ciudades españolas y ocupando el tercer puesto en el listado de ciudades europeas más mencionadas.

2. Madrid (20.747.811#) La segunda posición, como no podía ser de otra forma, es para la capital. Barcelona y Madrid son las ciudades españolas con más habitantes y también con el mayor volumen de viajeros, y no es de extrañar que por lo tanto compartan podio en el número de menciones. Madrid engancha con la majestuosidad de la Plaza Mayor (13.137#), el tapeo en la Latina (107.957#), el ambiente en Malasaña (347.182#)… Pero, en este “concurso de popularidad” la ciudad condal deja a Madrid atrás por casi 10.000.000 hashtags ¿Será por aquello de “vaya, vaya, aquí no hay playa” que cantaban The Refrescos?

3. Valencia (8.998.637#) En el tercer lugar nos encontramos con Valencia, que en los últimos años se ha ido convirtiendo en una de las ciudades más cool del país, cuyo epicentro se encuentra en el barrio de Ruzafa (67.740#). Aún sin dejar de perder su esencia y ofreciendo opciones extremadamente fotogénicas como la Ciudad de las Artes y las Ciencias (62.836#) o las festividades de las Fallas (295.739#). Aunque no vemos otra alternativa… la reina de los hashtags en relación a Valencia tiene que ser sin duda la paella (1.489.394#).



4. Sevilla (4.041.657#) Si es que tiene un color especial… que en Instagram queda de maravilla. Abriendo el ranking de ciudades andaluzas, el embrujo sevillano surte efecto también en el mundo virtual. Entre Triana (207.468#), la Giralda (95.388#) o la Plaza de España (3.968#) antaño habríamos gastado ya un par de carretes, por eso no sorprende que ahora ocupe terreno también en Instagram. Sevilla además celebra la reina de las ferias más populares de Españas con su Feria de Abril y sus 153.423 hashtags.



5. Málaga (3.404.790#) Hay quien dice que Málaga es la ciudad más cosmopolita de Andalucía; además de conservar sus tradiciones, su pescaíto y su carácter aliñado con brisa marina, los nuevos espacios artísticos le aportan un glamour y una personalidad a la que no se resisten las cámaras de los Instagramers. Aunque muy cerca de desbancar a Sevilla en hashtags totales, Málaga y su Feria (45.263#) no pueda acercarse a la popularidad de la Feria de Abril.



6. Granada (2.433.542#) La tercera ciudad andaluza de este listado no podía ser otra que Granada, convirtiendo a Andalucía en la región con más ciudades en el top 10. Si Sevilla presume de ser la primera ciudad andaluza el embrujo de Granada no se queda atrás. Si simplemente la presencia de la Alhambra (833.031) ya es capaz de conquistar a cualquiera, verlas desde el mirador de San Nicolás (18572#), visitar el Generalife (30.925#) o el pasear por el Paseo de los Tristes (9.441) al atardecer acaban de arrebatar el corazón de los visitantes.

7. Palma de Mallorca (1.917.811#) ¡Ya se hacía de rogar la primera ciudad perteneciente a las islas! Por fin asoma la cabeza en la séptima posición Palma de Mallorca, uno de los grandes clásicos turísticos dentro y fuera de nuestras fronteras. Si es que la ciudad queda estupenda como escenario para lucir palmito: la luz del sol del Mediterráneo, la playa, el casco antiguo y la catedral (7.847#), el puerto, o el Palma Aquarium (12.128#)… ¿ya estás preparando la maleta?

8. Alicante (1.712.712#) Ya lo dice Turismo de Alicante, ésta es una ciudad para disfrutar con cinco sentidos, ¿es quizás Instagram el sexto? La ciudad sin duda luce estupenda con su playa de San Juan (11.517#), su Castillo de Santa Bárbara (8.877#), la isla de Tabarca (38.993#)… y un movimiento revitalizador de sus barrios más tradicionales que no pasa desapercibido entre los amantes de la fotografía y/o las redes sociales.

9. Zaragoza (1.618.812#) Quizás es algo sorprendente contar con la capital maña en el top 10 ¿o quizás no? Más allá del centro de atención, la Plaza del Pilar (13.534#) y la Basílica del Pilar (10.991#), Zaragoza es una ciudad en continuo movimiento con recorridos culturales en los que no falta el arte callejero, la gastronomía o los eventos musicales, todo bien digno de mención y exposición.



10. Bilbao (1.508.969#) Cerrando este top 10 aparece Bilbao alzando a la costa norte a las primeras posiciones. Y es que ¿quién no pasaría un buen rato fotografiando los reflejos de la luz en el Guggenheim (439.285#)? Solamente esto puede hacerte ganar más de un seguidor, y si añades un par de fotos de pintxos (127.199#) u otros puntos destacados de la ciudad como Artxanda (8.272#) o el Zubizuri (5.094#) ya te convertirás en una Insta-celebrity. Muchos Guipuzcoanos/as se estarán llevando las manos a la cabeza, ¿dónde está San Sebastián?

Ciudades las posiciones del 11-20

Entre algunas de las notables ciudades que no logran alzarse a una posición entre las ciudades con más hashtags en Instagram encontramos a San Sebastián (11). A las puertas de entrar pero ni siquiera sumando hashtags alternativos como #donostia es capaz de adelantar a Bilbao.

La clasificación de ciudades consideradas sigue: Cádiz (12), Girona (13), Toledo (14), Santander (15), Murcia (16), Vitoria (17), Cuenca (18), Salamanca (19) y Tarragona (20).

Ninguna de las capitales isleñas logran entrar entre las 20 primeras.

Ciudades más populares en Europa

El viejo continente otorga un carácter fotogénico indudable, Europa se viste de diferentes estilos arquitectónicos, increíbles museos, paisajes hermosos y variados… pero ¿qué ciudad europea es la más famosa en Instagram? No es de extrañar que el primer puesto lo ocupe la capital británica con un total de 82.213.181 hashtags. Londres siempre ha sido bandera de corrientes artísticas, movimientos urbanos… todo lo trendy se pasea por sus calles y barrios ¿cómo iba a resistirse Instagram a sus encantos? París en segunda posición tampoco sorprende, la ciudad de la luz y del amor atrapa a cualquiera que se pare a contemplarla. Destacable es la presencia italiana por triplicado en el top 15 con Roma y Milán en cuarta y quinta posición, respectivamente, y por encima de Berlín, que se queda en el sexto puesto con hasta 4 veces menos hashtags que Londres. Barcelona y Madrid, ambas en el top 10, con la tercera y séptima posición, son las dos ciudades españolas presentes en el ranking europeo.

“Las redes sociales son una parte integral del turismo; como empresa dependemos de Instagram, Facebook y otras redes para entender las tendencias de los viajeros. El interés en las redes sociales es un indicador muy relevador de sus deseos”, señala el CEO de Holidu Johannes Siebers. “El estudio de las ciudades con más hashtags habla claramente sobre los destinos preferidos”.

Acerca de este estudio

Los datos presentados en este estudio se recogieron en agosto de 2017, tras investigaciones en Instagram. Para la clasificación se eligió buscar los hashtags más representativos, combinando variaciones en el nombre e idioma, para cada ciudad y sumar así el número total de menciones aproximado en cada localización. Para las ciudades europeas, los nombres de las ciudades en todos los idiomas mayoritarios se han sumado, es por esto que los datos pueden variar entre el ranking europeo y español con ciudades como Barcelona.Para más información sobre Holidu y para encontrar su próximo alquiler de vacaciones en una de estas ciudades Instagram (al precio más bajo disponible) visite www.holidu.es.

Sobre Holidu

Holidu GmbH con sede en Múnich es el motor de búsqueda de alquileres vacacionales líder con presencia en más de 15 países. Holidu compara millones de alquileres de más de 200 páginas web utilizando tecnología de reconocimiento de imagen para encontrar siempre el precio más barato. Esto permite a los viajeros ahorrar hasta un 55% en un mismo alquiler. Además, todos los colaboradores han sido cuidadosamente seleccionados y todas las opiniones han sido agregadas para garantizar que las propiedades cumplan los estándares de calidad. Holidu fue cofundada por los hermanos Johannes y Michael Siebers en 2014.

Para más información visite www.holidu.es.