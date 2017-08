Torres analizará a mediados de agosto la situación del grupo parlamentario

Tras el triunfo de Ángel Víctor Torres en la votación del 23 de julio, la presidenta del grupo parlamentario Socialista, Patricia Hernández, y el portavoz, Iñaki Lavandera, están oficiosamente en funciones hasta el congreso regional de los días 15, 16 y 17 de septiembre en Gran Canaria. Previamente, después de unas semanas de vacaciones, el equipo del secretario general electo se reunirá a mediados de agosto para, además de preparar la configuración de la ejecutiva, analizar la situación en la que se encuentra la dirección del grupo una vez que Hernández y Lavandera han perdido el pulso ante los afines a Torres. Al igual que ocurrió en el Congreso cuando Pedro Sánchez recuperó el mando del partido, en Canarias esperan que se repita la secuencia. Por aquel entonces, Antonio Hernando -próximo a Susana Díaz- no tardó en poner su cargo a disposición del partido. Al cabo de una breve transición de cortesía, la responsabilidad la asumió la independiente Margarita Robles. Ahora, y aunque el relevo no tiene por qué ser un valor absoluto e innegociable, en el entorno de Ángel Víctor Torres confían en que se produzca algún gesto de “elegancia política”. De hecho, descartan adoptar cualquier tipo de acción que pueda interpretarse como una actitud desafiante o revanchista. “Somos compañeros y la lógica nos obliga a compartir objetivos en un proyecto orientado al interés común”, recalcan. No obstante, apelan al “sentir de la militancia”.

En una de las opciones que dibuja esa reflexión, el tinerfeño Héctor Gómez encarna el “perfil idóneo” del portavoz socialista. A pesar de que se trata de una impresión bastante extendida, una serie de inconvenientes -en ningún caso, insalvables- dificulta el desarrollo de semejante operación. Para empezar, si bien no es el mayor problema, habría de renunciar a la secretaría segunda de la Mesa del Legislativo. Como el pacto con CC es agua pasada, nadie garantiza a priori ese puesto al PSOE. Más dificultades entrañaría compaginar tal cargo parlamentario con el ejercicio de la secretaría de Relaciones Internacionales en la federal. Casualmente, el órgano de dirección celebra habitualmente sus reuniones los lunes, al igual que la Junta de Portavoces de la Cámara autonómica. A ello se une la agenda exterior de Gómez, con pocos huecos que rellenar en las fechas del futuro inmediato y unas perspectivas de muchos desplazamientos. También es verdad que las modernas tecnologías de la comunicación acortan distancias si se usan con esmero. Mudarse no es sinónimo de quedarse mudo. Y, si la ocasión lo requiere, existe la figura del adjunto. En esa tesitura se ha visto Manuel Marcos Pérez, un experto en sacar castañas del fuego sin quemarse. Tal cualidad también la demostró en la gestora del PSOE palmero, antes de que Anselmo Pestana devolviera la normalidad orgánica del partido. Precisamente, la mención viene a cuento, el presidente del Cabildo ha dado la cara por Ángel Víctor Torres, en contraste con la ambigüedad ante Pedro Sánchez. Eso explica que se mire a La Palma con vistas a cubrir la hipotética vacante en la presidencia del grupo, una encomienda que ya ha desempeñado el mismo Pérez. María Victoria Hernández es la otra diputada palmera que se sienta en la bancada socialista. Si se lo propusieran a ella, a buen seguro que se echaría a un lado por iniciativa propia. No es que estorbe.

De todos modos, los escenarios no son inamovibles y quién sabe qué sorpresa guarda el destino. Las circunstancias regulan el tráfico en las rotondas virtuales donde se cruzan las líneas espacio-temporales.

De los 15 escaños que corresponden al PSOE, la circunscripción de Tenerife aporta 4; Gran Canaria, 3; Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, 2 cada una, y La Gomera y El Hierro, 1. Esta distribución identifica los caladeros de votos, pero aquí no se aplican las cuotas del atún rojo.