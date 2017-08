Torres confeccionará una ejecutiva de integración desde abajo

El secretario general electo del PSOE de Canarias no tendrá que sentarse con Patricia Hernández y Juan Fernando López Aguilar para llenar las sillas de la ejecutiva en el decimotercer congreso regional, del 15 al 17 de septiembre. En coherencia con su discurso ante la militancia, la lógica anticipa que Ángel Víctor Torres confeccionará una dirección de integración desde abajo. En el modelo de partido que se pretende articular -“participativo y transparente”- no caben las componendas entre facciones.

Consecuentemente, sería incongruente que los adversarios en la confrontación de candidaturas hicieran sombra. Torres buscará previsiblemente talentos sin importarle a quién apoyaron con motivo de la votación del 23 de julio; en la que, con el 43,59% de los sufragios, superó a Hernández (32,14%) y López Aguilar (24,27%). A simple vista no parece un triunfo categórico, pero sí concluyente. En el listado completo del escrutinio se observa que Ángel Víctor Torres ganó la competición en la casa de Patricia Hernández, a pesar de la estéril goleada de la expresidenta del Gobierno autonómico en la agrupación de la que ella es secretaria general (140). En Santa Cruz, Torres sacó 41 votos y López Aguilar consiguió 95 papeletas. Sin embargo, el exalcalde de Arucas concitó más adhesiones en La Laguna (197) que Hernández en su territorio. En la segunda agrupación de la federación, tras la de Las Palmas de Gran Canaria, López Aguilar la superó por 100 a 29. En el conjunto del área metropolitana, Torres se impuso por 282 a 184. Aguilar sumó 215. Concretamente, el exministro y en su momento líder regional del PSOE barrió a sus rivales en Tegueste: 18, frente a 1 de Torres y ninguno de Hernández. Significativamente, la jefa de filas del grupo parlamentario solo obtuvo en el área metropolitana 10 votos más que en Adeje (174), el feudo de José Miguel Rodríguez, el histórico alcalde y actual presidente de la gestora, su gran valedor. Allí, Juan Fernando López Aguilar no paso de 9 y Ángel Víctor Torres se consoló con 8. Si a esas cifras se añade el dato del Puerto de la Cruz (81), Torres se anotó 371 de los 550 votos que le aportaron los afiliados de Tenerife, de un total de 1.462 en el cómputo global del archipiélago.

Números aparte, únicamente dos de los siete máximos dirigentes insulares -el propio Torres lo es en Gran Canaria- no estaban de su lado: El Hierro y La Gomera son junto a Tenerife las tres únicas islas donde fue a rebufo de Hernández y López Aguilar. Aun así, el secretario gomero, Gregorio Medina, presentó la dimisión por los discretos resultados, al igual que el de Valle Gran Rey.

Torres se apuntó 36 agrupaciones locales; Hernández, 22, y López Aguilar, 18. Se registraron cuatro empates de Hernández: con López Aguilar en Gáldar (Gran Canaria) y en San Bartolomé de Lanzarote (aquí, por detrás de Torres), y con el otro contrincante en Villa de Mazo (La Palma) y Agulo (La Gomera).

En Tenerife, Hernández salió victoriosa en once agrupaciones, Aguilar en otras tantas y Torres en cuatro. A título de anécdota, en Buenavista del Norte acudieron a votar nueve personas: ocho, a favor de Torres y una por López Aguilar.

Ángel Víctor Torres se paseó por Gran Canaria (15 agrupaciones). Patricia Hernández reinó en Santa Lucía de Tirajana y Telde, en tanto que Juan Fernando López Aguilar destacó en Santa Brígida y Vega de San Mateo. En La Palma, Torres adelantó a López Aguilar (4) y Hernández (3) en 6 agrupaciones. Las de Lanzarote se las repartieron Torres (5) y Hernández (2). En Fuerteventura ocurrió de manera similar: 4 y 1, respectivamente. En La Gomera, Hernández y Torres se adjudicaron dos y Aguilar una. Finalmente, Patricia Hernández brilló en la de Valverde (El Hierro).

El marcador de Patricia Hernández quedó a cero en diez agrupaciones: Buenavista del Norte (Tenerife), Tegueste (Tenerife), Agaete ( Gran Canaria), Artenara (Gran Canaria), Firgas (Gran Canaria), La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), Valsequillo (Gran Canaria), Garafía (La Palma) y Pájara (Fuerteventura). Ángel Víctor Torres corrió idéntica fortuna en cuatro: Los Silos (Tenerife), Breña Alta (La Palma), Tijarafe (La Palma) y Hermigua (La Gomera).

Entre el miércoles 6 y el sábado 9 de septiembre se celebrarán las asambleas extraordinarias para configurar las delegaciones al congreso. También se debatirán y votarán proposiciones o enmiendas relativas a la ponencia marco. Los delegados serán elegidos en listas cerradas y bloqueadas. No podrán asistir los miembros de las ejecutivas.

De haber dos listas, la minoría que obtenga como mínimo un 20% de los votos válidos a candidaturas se garantizará una representación proporcional. A la mayoritaria le corresponderá la mitad más uno. Si todavía hay más y ninguna alcanza la mayoría, la más votada tendrá derecho a una representación de la mitad más uno de los cargos a elegir y el resto se distribuye proporcionalmente entre las demás candidaturas que hayan superado el 20%. Su composición deberá respetar el mandato de la paridad entre mujeres y hombres ordenados de forma alternativa (cremallera).

En el documento Por una Canarias progresista se marcan las pautas para “redefinir” el proyecto socialista. “Nuestra militancia, y la sociedad en su conjunto, nos exige un cambio de rumbo, sin titubeos ni bandazos. Quieren recuperar la ilusión, reconocerse en un PSOE con capacidad para liderar desde la izquierda los grandes debates que afectan a nuestra tierra, a nuestra gente. Nuestra militancia, que son quienes representan los valores socialistas en su día a día, son la base para construir un proyecto transformador para Canarias. Con la suma de todos y todas, volveremos a ser la voz de la izquierda en Canarias. Sumar para construir un proyecto sólido, anclado en los valores que nos definen como socialistas: la igualdad, la libertad, la solidaridad, el reconocimiento de la diversidad, la justicia social, la sostenibilidad ambiental, son nuestra razón de ser como proyecto político”. Se trata de “poner el aparato a punto y al servicio de la militancia para movilizar a la ciudadanía”.

La gestora, en funciones hasta el 17 de septiembre

La comisión gestora del PSOE de Canarias permanecerá “en funciones” hasta que se consume el relevo y la ejecutiva regional asuma el timón. No pocos expresan su irónica sorpresa por la existencia del órgano de transición e incluso echan de menos la “pachorra” de José Miguel Pérez. “¡Menudas vacaciones!”, bromean.