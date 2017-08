Trump aprueba el despliegue de 4.000 soldados más en Afganistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprobado el despliegue de 4.000 efectivos adicionales en Afganistán en el marco de su nueva estrategia militar en el país, según han informado este lunes fuentes cercanas a la Administración a la cadena Fox News.

Las autoridades estadounidenses han anunciado que el presidente se dirigirá a la nación este lunes a las 21.00 (hora local del este, 3.00 en la España peninsular) durante una comparecencia que tendrá lugar en Fort Myer, cerca de Washington.

El dirigente estadounidense proporcionará de esta manera, ante las tropas y el pueblo estadounidense, “información sobre el camino que espera a Estados Unidos en Afganistán y el sur de Asia”, así como detalles sobre su nueva estrategia en la zona.

El sábado Trump señaló a través de Twitter que ya había tomado una decisión sobre la nueva estrategia a seguir en Afganistán, un día después de indicar que estaba valorando diferentes posibilidades, desde la total retirada de las fuerzas hasta el despliegue de un mayor número de efectivos.

Important day spent at Camp David with our very talented Generals and military leaders. Many decisions made, including on Afghanistan.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de agosto de 2017