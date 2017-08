Trump recuerda que el arsenal nuclear de EEUU “es más fuerte que nunca” en plena escalada con Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recordado este miércoles que el arsenal nuclear de Estados Unidos “es más fuerte que nunca”, en medio de la escalada de tensión con Corea del Norte, por las continuas pruebas armamentísticas del régimen de Kim Jong Un.

“Mi primera orden como presidente fue renovar y modernizar nuestro arsenal nuclear. Ahora es más fuerte que nunca”, ha escrito en Twitter. “Con suerte, nunca tendremos que usarlo, pero no llegará el día en que no seamos la nación más poderosa del mundo”, ha añadido.

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before….

