Un niño con síndrome de Down causa sensación en las redes cantando un tema de Whitney Houston

Dane Miller, un niño de 9 años con síndrome de Down, ha derretido el corazón de millones de internautas con una interpretación del tema I have nothing de Whitney Houston mientras viajaba en coche con su familia.

La tía del pequeño subió el vídeo a Facebook, donde ya acumula más de 20 millones de reproducciones. Su madre ha contado a ABC News que Dane es un fan de la música, especialmente de los temas de Taylor Swift y el grupo Kidz Bop Kids, añadiendo que todos los comentarios que ha recibido han sido muy dulces.