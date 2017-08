Una canaria triunfa en Twitter con su respuesta al “molt bé” de Trapero

Una canaria ha reventado Twitter con su mensaje a raíz del rifirrafe del “Bueno, pues molt bé, pues adiós” que hubo el pasado lunes entre el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y un periodista que abandonó la rueda de prensa en protesta porque contestaba las preguntas en catalán.

“Soy canaria. vivo en cataluña. Aquí te hablan en el idioma que tú hables, sin dramas. Dejad de montar pelis #buenopuesmoltbépuesadiós”, publicaba ese mismo día @IrinovaLopez, una canaria con afición a la escritura que lleva cuatro años viviendo en Barcelona.

“Aquí si les hablas en catalán te contestan en catalán y si hablas en castellano te contestan en castellano”, comenta en conversación telefónica Iri a DIARIO DE AVISOS. “Vi las tendencias de Twitter con el #BuenoPuesMoltBéPuesAdiós, vi el vídeo y solo intenté expresar lo que hacen los catalanes en su día a día, mi experiencia en los cuatro años que llevo viviendo en Barcelona; pensé “madre mía la que se está montando por hacer lo que hacen todos los catalanes diariamente””, añade.

El tuit ha conseguido hasta hoy miércoles casi 5.000 retuits y más de 10.000 ‘me gusta’ en la red social, pero además una gran cantidad de comentarios positivos sobre el tema al que hace referencia en su mensaje. “No he quitado las notificaciones de Twitter en el móvil, pero he estado a punto de hacerlo. Al par de horas ya tenía mil y pico de retuits”, dice Iri.

Los comentarios negativos tampoco se han quedado atrás, pero Iri dice que “son 140 caracteres y no puedes especificar siempre. Tontos hay en todos lados y siempre te vas a encontrar con el típico borde que te pega un corte y te lo encuentras en Barcelona, en Tenerife, en Madrid y en todos lados”, comenta. “Ha habido cada respuesta que me he quedado alucinada. Lo llevan al tema político… he leído que si era una canaria separatista en algún mensaje”, añade entre risas.

…Y LOS BOTS DE TWITTER ESTABAN AL ACECHO

Tal y como sucedió con un tuit publicado el 17 de agosto sobre un taxista marroquí que se volvió trending topic porque una gran cantidad de cuentas bots comenzaron a copiar el mensaje, en este caso sucedió lo mismo con el mensaje de Irinova y cientos de cuentas fantasma de Twitter comenzaron a copiar su mensaje.

Iri se dio cuenta de esta copia masiva de su tuit y desde entonces no ha parado de responder a mensajes y dejar claro que ella no es un bot. “SOY: Canaria.NO SOY:un bot, separatista, catalanista, representación,etc. Solo soy una persona que quiso explicar un hecho que vive a diario”, especificó tomándoselo también con bastante humor.

Como aficionada a la escritura, Iri se encuentra en pleno proceso de escribir su propia novela: “Igual alguien quiere leerla cuando la termine”. Y si su éxito en Twitter se repite con su libro… ¡pos molt bé!