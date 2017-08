Untaxistamarroquí, o la penúltima denuncia de “manipulación” en twitter

Poco después de confirmarse la noticia sobre la identidad de los implicados en los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils, todos marroquíes, múltiples cuentas de usuario en twitter publicaban exactamente el mismo mensaje: “Mi madre estaba a 2 calles de Las Ramblas. Un taxista marroquí la ha llevado gratis a casa y le ha dicho que no todos son iguales”; acompañados del hashtag #Barcelona, asegurándose así aparecer en los resultados de las búsquedas sobre la tendencia por parte del resto de usuarios en busca de información sobre los atentados.

Tal circunstancia no ha pasado desapercibida para algunos usuarios en twitter, que rápidamente hicieron capturas de pantalla de tan singular situación, denunciando estos, un intento de manipular la red social para contrarrestar así, el impacto negativo en la imagen de esta comunidad en España que los atentados podrían acarrear, y achacando a su origen todo tipo de teorías.

De las denuncias y la indignación inicial, se ha pasado rápidamente al pitorreo general por tan “burdo intento”, y twitter se llenaba de mensajes irónicos y en tono burlón alrededor de la hazaña del citado taxista.

#UnTaxistaMarroquí me ha traído a casa, me ha limpiado la piscina y me ha sacado un plato de ibéricos.

