Vuelve el Betis: habrá liga de 18 equipos

El culebrón del verano en la ACB se acerca a su fin, pero con un nuevo giro. El Real Betis Energía Plus competirá la próxima temporada en Liga Endesa después de que la asociación de clubes inscribiera a los verdiblancos de manera “cautelar y provisional” en aplicación “de las medidas cautelares dictaminadas” una vez comprobado que el equipo sevillano cumplía con todos los requisitos exigidos.

En una asamblea anterior, los asesores legales de la ACB habían dado pocas posibilidades a que la justicia diera la razón al Betis, que es lo que ha ocurrido finalmente. ¿Qué supone esto? En principio, que habrá nuevo calendario y que ningún equipo disfrutará de jornada de descanso. Además, queda en el aire el número de equipos que descenderán y ascenderán el próximo curso.

Calendario

Ante la posibilidad, cada vez más real, de que el Betis fuera admitido, se especuló con la opción de que ocupara el lugar del equipo que descansaba en el calendario sorteado recientemente. Esto suponía un problema ya que San Pablo, su pabellón, no estará disponible en todas las fechas y por lo tanto, se debe tener en cuenta esa situación de cara al sorteo. Comoquiera que ese ajuste resulta imposible de llevar a cabo, la ACB anunció que “próximamente” se hará oficial la relación de encuentros de la próxima temporada, sin fijar fecha concreta.

El CB Canarias, por ejemplo, descansaba la jornada del 30 y 31 de diciembre, además de la del 31 de marzo o 1 de abril, en Semana Santa, lo que convenía a los aurinegros. Ahora habrá que ver si vuelve a tener la misma fortuna que tuvo ahora y el curso anterior.

Otro aspecto a tener en cuenta es el de los ascensos y descensos. La ACB quería una liga de 16 equipos en dos cursos pero ahora, con 18 clubes y con la posibilidad de subir desde la LEB eso se complica. Aún no se ha comunicado oficialmente cuál puede ser la mejor solución, pero no es descartable la posibilidad de cuatro descensos, para que asciendan dos equipos y así llegar al modelo de los 16 equipos al que aspiran tanto la ACB como los clubes más importantes, los de Euroliga y Eurocup.

Esta solución, que no deja de ser drástica, se encontrará, obviamente, con la negativa de aquellos clubes que aspiran a la salvación, pues la misma sería la más complicada de los últimos años con mucha diferencia.