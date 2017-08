Vuelve la Avenida de Anaga

La Avenida de Anaga, en otro tiempo la zona más exclusiva residencial y de ocio de Santa Cruz, en su tramo desde la antigua parada de guaguas de San Andrés hasta la callita de acceso al edificio Múltiple, vuelve por sus fueros. Se han abierto algunos negocios de restauración que no están nada mal y supera en calidad, y gana por goleada, a la calle de La Noria, que había sustituido en afluencia de clientes a la zona portuaria. Si se aprovechan las explanadas resultantes del nuevo trazado de aceras frente a la Alameda del Duque estaremos ante un lugar de gran categoría y de buen gusto. La estancia de Carlos Garcinuño en la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz dio un vuelco a la estética de la ciudad. Como era demasiado bueno, Bermúdez se lo cargó, con la inestimable colaboración del propio partido de Garcinuño, el PP. Yo, personalmente, creo que Bermúdez es un inútil que no ha hecho absolutamente nada por la ciudad; pero, sin embargo, algunos de sus colaboradores no son tan batatas. Uno de ellos, el mejor, era el arquitecto Carlos Garcinuño; nunca la Gerencia conoció tiempos de mejor y más rápida atención a las demandas ciudadanas. Pero Carlos -a quien no conozco, sí conocí a sus padres- dijo lo que pensaba; y como lo que pensaba no le gustaba a Bermúdez y a algunos amiguitos de la judicatura, pues se lo cargó. Hizo crisis, que se dice en el argot. Pues que tenga cuidado Bermúdez, que nació en Las Palmas, porque se puede convertir en el peor alcalde de Santa Cruz y eso no sería bueno para su carrera política; carrera política es lo único que ha hecho este personaje desde que nació, ya digo que en la isla de enfrente. Y, encima, se carga a lo mejor que tenía para salvarle la legislatura.