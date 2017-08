El problema del Barça, y también el de los socialistas canarios, es que están iniciando la temporada sin un hilo conductor que defina, explique e identifique su propuesta futbolística (o política). El problema de este Barça, y el de los socialistas de por acá, es que jugadores, aficionados, militantes y simpatizantes no saben a ciencia cierta cuál es la idea sobre la que trabajar, no tienen claro el juego que quieren hacer, la filosofía futbolística (política) que los ayude a seguir siendo verdaderamente competitivos. Años sin directiva -o sin ejecutiva- terminan pasando factura. El Real Madrid ahora tiene una idea, un modelo, una estrategia. También Coalición, PP, Nueva Canarias, Podemos o Curbelo tienen una posición reconocible sobre el terreno de juego, se sabe qué y quiénes; pero, ¿y los socialistas?, ¿tiene el PSC de la liga 2017/2018 un discurso o propuesta que la afición pueda identificar? Winter is coming, deben los socialistas canarios hilar fino porque la legislatura se les ha echado encima, dejándolos sin margen temporal para poder construir una idea que los desentienda del relato que han sembrado estos dos últimos años -o de sus protagonistas-. El calendario les cuenta que para el PSC la integración no es un ejercicio de generosidad sino de pragmatismo. No están para prescindir de nadie. Ángel Víctor Torres tiene mimbres para actualizar ideas o reforzar plantillas, pero no tiene meses suficientes para definir una propuesta que ignore el recorrido (relato, personas o banderas) que el partido ha hecho en su pasado más inmediato. Las turbulencias de estos meses tienen a la afición desconcertada. Ahora cuando Messi mira alrededor la soledad lo aburre. Ahora cuando el simpatizante socialista mira alrededor no sabe qué o quiénes. Winter is coming. Al Barça y a los socialistas canarios el invierno se les ha echado encima.