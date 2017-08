XTF-NC solicita un pleno extraordinario por las microalgas

El portavoz del Grupo Municipal XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, anunció ayer que pedirá un pleno extraordinario ante la aparición en la costa del municipio de las microalgas y su posible relación con los vertidos.

Pérez, quien dijo que el Grupo Municipal Unid@s se puede y los ediles socialistas Yeray Rodríguez y Javier Abreu apoyan la petición, recordó que hace unos dos años se desató una polémica en la localidad a cuenta de los vertidos al mar de aguas residuales, a pesar del canon que pagan los ciudadanos por su tratamiento. El portavoz de XTF-NC criticó que el Gobierno de Canarias se haya “empecinado” en negar la vinculación de las microalgas con los vertidos, cuestión que, en su opinión, sí ha confirmado el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, al tratar de “lavarse las manos” y responsabilizar a los municipios de los vertidos no controlados.

Pérez recordó que en 1994 el Gobierno de Canarias aprobó un decreto por el que insularizaba las competencias en materia de aguas y encomendaba a los cabildos la responsabilidad de velar por la calidad del agua frente a los organismos y entidades públicas que realicen actividades relacionadas con las aguas residuales. El decreto también encomendaba a las corporaciones insulares que promovieran mancomunidades o consorcios con las entidades públicas para afrontar la gestión de las aguas, cuestión, que según Pérez, no ha hecho el Cabildo de Tenerife, al tiempo que consideró que su presidente, Carlos Alonso, ha actuado en esta materia con una “irresponsabilidad infinita”.

Ley del suelo

Santiago Pérez señaló que aunque el Gobierno de Canarias “se quiere quitar de en medio”, también tiene responsabilidades en materia de vertidos, y recordó que la ley de directrices de ordenación general, que fue anulada por la Ley del Suelo, establecía que las inversiones publicas prioritarias en infraestructuras tendrían que dedicarse a las medioambientales y de saneamiento.

Esa directriz la ha derogado el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, agregó Santiago Pérez, quien consideró que el Ejecutivo quiere “cerrar el camino” y desvincular las microalgas con los vertidos. En este sentido, criticó que el Ejecutivo regional haya organizado una comparecencia con técnicos y cargos de tercer nivel, en referencia a los directores generales que informaron el pasado miércoles sobre las microalgas, cuando, a su juicio, el tema requería que fuera al menos el presidente o el vicepresidente y los consejeros.

Además, Pérez manifestó que el argumento de que los vertidos no son nutrientes de las microalgas porque si no aparecerían todos los años no puede ser válido, porque la calima, que sí se reconoce como un nutriente, está igual de presente en las Islas. Criticó también que el Gobierno de La Laguna “esté volcado” en el calendario de fiestas y no se preocupe de este asunto.