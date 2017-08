“Ya quisiera Rajoy una oposición tan blanda como la que sostiene a Clavijo aquí”

Ciudadanos (Cs) tiene 32 diputados en las Cortes, pero ninguno en el Parlamento canario, a pesar de sus 54.000 votos en 2015. Su diputada nacional y portavoz en las Islas, Melisa Rodríguez, defiende para 2019 un nuevo sistema electoral más justo, sea acordado en el Parlamento canario o en las Cortes. Esta arquitecta palmera, líder canaria de Cs, interpreta que, a diferencia de lo que pasa en el Congreso con Rajoy, en Canarias la oposición “está dando un dulce gobierno en minoría a Clavijo”, pues “no le presiona para cambiar de políticas”. Además, advierte de que “el esfuerzo de 176 diputados en Madrid para lograr más fondos para Canarias quedará en papel mojado porque CC no será capaz de gastarlos”.

-CC y NC han presumido de sus logros para Canarias en los presupuestos del Estado. Ciudadanos ha votado también a favor…

“Ninguna de las enmiendas que han planteado ellos al Partido Popular ha dejado de pasar por la mesa de negociación nuestra con el PP. Muchas no eran viables, otras se rehicieron, y las que han salido adelante lo han hecho porque eran por el bien de los canarios, ya que no creemos en desigualdades entre las comunidades autónomas. Está claro que sin los 32 diputados de Cs no habría esas mejoras para Canarias”.

-Cs ya llevaba agenda canaria en el programa electoral…

“Somos el único partido nacional con una parte de su programa, 25 puntos específicos, para Canarias, y por tanto, hemos apoyado iniciativas que cumplen nuestro programa. Además, hemos logrado reorientar el gasto, sin lo cual ninguna de las medidas para las Islas hubiera sido posible. Por ello, es una suma de esfuerzos en las Cortes. Y eso incluye desvincular el REF de la financiación autonómica”.

-Han logrado ustedes una partida de Fomento específica para inversiones estratégicas en Canarias. ¿Cuál es su finalidad?

“El problema es que tenemos un Gobierno regional que no hace los deberes y no tiene un listado de inversiones estratégicas, ni los estudios hechos. Hemos conseguido que se reactive el convenio de carreteras, pero no se va a poder ejecutar todo el presupuesto. Lamentablemente, el esfuerzo de los 176 diputados para que venga dinero a Canarias va a caer en papel mojado cuando veamos que no son capaces en el Gobierno canario de invertir todo el dinero que viene. Ya no se trata de la típica queja de CC de que Madrid no da dinero: ahora que lo tenemos, no sabremos que hacer con él porque no se ha hecho esa previsión. ¿A qué están jugando?”.

-Rosa Dávila y el secretario de Estado de Presupuestos han acordado que los fondos que no se gasten este año pasarán a los presupuestos de 2018…

“Ha manifestado así la incapacidad del Gobierno regional para ejecutar esos acuerdos. Para CC ha sido más fácil quejarse que planificar. La que lleva 20 años gobernando es CC, y es responsable directa de la situación de las Islas. Nosotros ya lo advertimos, pero la oposición en Canarias, si fuera constructiva, desde el día uno lo habría dicho”.

-Gobierno en minoría en Canarias y en las Cortes…

“Pero no es un paralelismo real. Porque la oposición en Canarias solo se queja, y no he visto que llegue a un consenso para presionar al Gobierno regional. Solo he visto a un partido que dice lo que hay que hacer y la oposición diciendo: ‘Bueno, vale’. En Canarias no hay oposición constructiva”.

-Tras la decisión del PP de no entrar en el Ejecutivo canario, se abre un etapa política inédita…

“Es una oportunidad de trabajar todos por los canarios, de presionar al Gobierno para hacer los cambios que se necesitan. Nosotros, con solo 32 diputados, lo estamos consiguiendo en Madrid. Acaba de publicarse nuestra Ley de Autónomos, que va a beneficiar a más de 200.000 canarios. En Canarias, si lo partidos de la oposición fueran responsables, podrían hacer exactamente lo mismo. Podría haber una auditoría del sistema sanitario, que la oposición obligue al Gobierno a hacerla, para ver por qué las listas de espera son tan vergonzantes”.

-Pero ese frente opositor, ¿por qué cree que no se da? ¿Acaso hay pactos no escritos?

“ Unos meses o un año antes de las elecciones de 2019 la oposición llegará a un montón de acuerdos. Y si no, al tiempo. Ahora la oposición en Canarias está mirándose el ombligo”.

-¿No es entonces la oposición en el Parlamento canario suficientemente crítica?

“No, está apuntalando al Gobierno en minoría. Luego los otros partidos nos critican por llegar a acuerdos con el PP en las Cortes, y oponernos cuando no hay que apoyar algo. Pero es que aquí yo no veo que las iniciativas de la oposición presionen al Gobierno canario para que cambie de políticas. Lamentablemente, le están dando un dulce gobierno a CC en minoría. Clavijo hace y deshace y propone lo que quiere y cuando quiere”.

-Pero la estrategia de pactar con el PP en las Cortes, ¿no les ha quitado votos a ustedes?

“En las segunda elecciones generales perdimos 400.000 apoyos y hemos hecho autocrítica. Nos ha dado muchos malos titulares, que tenemos que aguantar. Pero lo cierto es que Cs ha obligado al PP a crear una comisión de investigación sobre su presunta financiación irregular. Y hemos obligado a Rajoy a que salga adelante la Ley de Autónomos y a reorientar gastos superfluos a servicios sociales. Hay mucha demagogia en este mundo de la política, pero confío en que la ciudadanía note lo que estamos haciendo. Aspiramos a ser el partido de las soluciones a los problemas de la gente”.

– ¿Y una moción de censura en las Cortes, por qué no?

“Sería de Carnaval, y con perdón por lo de Carnaval. Podemos tiene un proyecto de país y nosotros tenemos otro. No podemos estar en un mismo pacto de gobierno. No queremos que ocurra lo que en Venezuela”.

-Podemos desmiente una y otra vez que pretendan aplicar las políticas chavistas en España y afirma que ese es un latiguillo para meterse con ellos…

“La realidad es que dirigentes de Podemos se paseaban por el Gobierno de Venezuela y tenían programas de televisión. Eso es una realidad. Su ideario político es comunista y populista, es diferente al nuestro. Pero sí es posible acordar con Podemos en las Cortes medidas. Esa es la clave de la oposición constructiva. Una moción de censura con PSOE y Podemos nos llevaría al caos, queremos ganar al señor Rajoy en las urnas”.

-Si Cs estuviera en el Parlamento canario, ¿habría alternativa a las ya habituales?

“El centro existe: somos capaces de hablar con la izquierda y con la derecha. En Canarias falta un partido constructivo. Y aspiramos a ser nosotros”.

-¿Tan incómodo para CC sería Cs si estuviera en el Parlamento regional?

“Que le pregunten al PP a nivel nacional si Cs es cómodo para ellos. Ya quisiera el señor Rajoy tener la comodidad que le da al Gobierno de CC la blanda oposición en Canarias”.

-¿Qué hay de la lucha contra la corrupción política?

“Allí donde hemos llegado a acuerdos de gobierno implica que no haya imputados en cargos públicos por casos de corrupción. Ha sido así en la Comunidad de Madrid con el PP, donde 20 imputados de la lista de Cifuentes no están. O en Andalucía: ¿alguien se cree que Chaves y Griñán estarían fuera de la vida política si no llega a ser por el acuerdo anticorrupción nuestro con el PSOE allí? Hay que eliminar esa lacra en la vida política. Pero hay una falta de conciencia de que el dinero público es de todos”.

-54.000 votos tuvieron ustedes, pero no están en el Parlamento canario…

“Sabíamos que eran las reglas de juego, pero llevamos una propuesta en nuestro programa para cambiar el sistema electoral. Tiene que cambiar por los canarios, no por Cs”.

-¿Y qué le parece cómo van los debates sobre este asunto en el Parlamento de Canarias?

“Pues que todos los grupos políticos están con las calculadoras en la mano. Nosotros estamos trabajando donde sí podemos influir, en Madrid, donde hemos presentado las enmiendas a la reforma del Estatuto de Autonomía. Pero parece que, más que una reforma de la normativa electoral, están forzando que el Estatuto se vuelva a Canarias. Un documento que no se está tramitando aún en las Cortes porque el PP y el PSOE están pidiendo aplazamientos”.

-¿Comparte que la reforma electoral no pueda aprobarse en las Cortes Generales, sino en el Parlamento canario?

“Yo hago una reflexión: si tan importante era la reforma del Estatuto y tenía que salir cuanto antes aprobado de las Cortes, ¿ahora la quieren traer de nuevo para que no se reforme la ley electoral allí? Hay que recordar que cuando se subieron las barreras electorales se mandó a Madrid, y se subieron allí a lo calladito. Así que las Cortes para lo que nos interesa, sí, y para lo que no, no. ¿O será que Cs sí que está en Madrid y tienen miedo a que lleguemos a una negociación coherente sin la calculadora en la mano?”

-Entonces cree que se puede cambiar el sistema electoral en las Cortes o en Canarias…

“Sí, no hay que eliminar ninguna de las dos posibilidades. Los diputados que lo vamos a negociar en Madrid somos canarios, no del planeta Marte. En las Cortes hay distintas mayorías que pueden sacar adelante esta reforma. Lamentablemente, CC, que lleva décadas de políticas clientelares, ha hecho un lobby potente y ha logrado que los otros líderes de otros partidos hayan blandeado”.

-¿Les sorprende que el PP defienda que la barrera regional sea del 5% de votos y no del 3%, como parece que era la postura mayoritaria, y que ahora el Parlamento se pliegue a ese 5%?

“Eso es porque el PP tiene miedo a que nuevas formaciones políticas entren en el Parlamento canario. No sé si por nosotros, pero también por Unidos por Gran Canaria. Pero huele raro ese preacuerdo, porque todos decían antes que las barreras serían el 3% y el 15%. No entendemos esa postura del PP”.