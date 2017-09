2.500 firmas piden que vuelvan los árboles a la calle Méndez Núñez

T. F. / Y. R.

Los trabajos de remodelación de la santacrucera calle de Méndez Núñez han supuesto la eliminación de muchos de sus árboles, lo que ha levantado más de un queja ya, no solo vecinal sino también entre colectivos profesionales. El pasado viernes se entregaron al Ayuntamiento de Santa Cruz más de 2.500 firmas, recogidas a través de la web www.change.org y de un manifiesto en papel, con el objetivo de forzar al Consistorio capitalino a devolver a la céntrica calle de Méndez Núñez los árboles que fueron eliminados ya hace un año.

La petición en la plataforma change.org, creada a principios del pasado mes de julio por los arquitectos Luis Mora, Carlos Schwartz y Araceli Reymundo, sigue abierta, con lo que aún podrán seguir sumándose más firmas. De momento, entre los firmantes hay gente como el científico botánico Wolfredo Wildpret, el especialista en paisajes Javier García del Rey o el concejal de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila.

Para los promotores de la iniciativa es fundamental entender que se trata de una propuesta ciudadana sin ningún tipo de adscripción o intencionalidad política, por mucho que algunos de los firmantes sean miembros de uno u otro grupo político.

“No son un ornamento”

En la petición web recuerdan que “los árboles no son un ornamento”. “En Santa Cruz, el sol de verano es potente y demoledor, y los árboles refrescan y dan la sombra necesaria para que la calle funcione como tal. Nuestros antepasados plantaron árboles no para poderlos disfrutar ellos, sabemos lo que tarda un árbol en crecer, sino para que los disfrutasen las siguientes generaciones”, añade.

En este sentido, el grupo de arquitectos que ha impulsado esta petición enfatiza que “la calle Méndez Núñez necesita grandes árboles con las soluciones técnicas adecuadas para no molestar a los vecinos más cercanos, sin que reduzcan el ancho libre de las aceras y que permitan el paso del sol de invierno mientras disfrutamos de su sombra en verano. Y estas soluciones técnicas existen”.

Por ello, piden la colaboración ciudadana para “obligar al Ayuntamiento a rectificar y plantar árboles de gran porte en esta calle, garantizando una correcta calidad ambiental y una adecuada armonía funcional”.

“Ninguna ciudad puede permitir un urbanismo que renuncie a este emblema de la naturaleza -añade el manifiesto en papel-, que conviven con nosotros regalándonos colores, sombras y confort. Los árboles son el aliado inexcusable para el ornato de las ciudades, para la lucha contra el cambio climático, para la fijación de partículas y la limpieza del aire”. Según explicaron, en un lado de la calle se han eliminado todos los árboles y, en el otro, “se pretenden plantar bahuinias, árboles que apenas dan sombra”. “No sabemos cómo se ideó este proyecto, no nos interesa y no vale la pena detenerse en los laberintos burocráticos, sólo pedimos que se reconsidere y recuperar un corredor urbano, bello, acogedor y que contribuya a mejorar una calle demasiado densa en tráfico de vehículos, que de sombra a las personas que transiten por ella y que la importante inversión que se está realizando sirva par dignificar la calle y no para denostarla”, concluyen.

1.120.000 euros

Los trabajos de remodelación, con 1.120.000 euros de presupuesto, comenzaron el pasado 8 de marzo. La obra conlleva la reposición del firme de la calzada y de las aceras, recurriendo al uso de materiales más ecológicos en las aceras para reducir la contaminación ambiental. Se mantienen los dos carriles de circulación que existen en la actualidad y se prevén aceras más amplias y la ubicación de nuevo ajardinado, mobiliario urbano y semáforos. Además, se dotará a la zona de contenedores soterrados.