La Isla contará con 60 plazas específicas para enfermos de alzheimer

Los ayuntamientos palmeros tienen el reto de crear recursos municipales, ya sea con el apoyo del Cabildo palmero o del Gobierno de Canarias, para atender las demandas sociales del cada vez más numeroso colectivo de personas mayores con alzheimer en La Palma.

Rosario Rodríguez, presidenta de la Asociación de Enfermos de Alzheimer y sus Familias en La Palma – con un recorrido de más de 10 años y que presta sus propios servicios a través de los límitados medios con los que cuenta para atender a enfermos de alzheimer en toda la Isla – pide a los 14 ayuntamientos palmeros que articulen medidas para crear, ya sea de forma comarcalizada o de forma individual, los denominados Centros de Unidad Integral.

Este recurso supondría un respaldo muy importante para los enfermos de alzheimer en La Palma, muchos de los cuales ni siquiera están diagnosticados y que solo cuentan con sus redes familiares para mantener unas mínimas condiciones de vida dignas.

La consejera de Bienestar del Cabildo, Jovita Monterrey, y representante de la institución con competencias plenas en la atención a este importante colectivo de la población, anunció ayer la creación de las primeras 60 plazas de residencia para personas con alzheimer, una dotación precaria en cuanto a número, pero punta de lanza de una carrera de fondo con la que la institución insular tiene la intención de ir a un aumento anual.

A este hecho se suma la contratación, confirmada por Monterrey, del equipamiento para el Centro de Día de Atención a Personas con Alzheimer, en construcción desde hace varios años. También se pone en marcha el proyecto denominado “Promoción para la Autonomía”, un programa que se llevará a cabo en los domicilios de las familias con personas con alzheimer y se ejecutará a través de la propia entidad asociativa AFA La Palma, con quien el Cabildo firmará un convenio de colaboración.

El anuncio fue realizado por la consejera socialista en la presentación del acto solidario vinculado al deporte vernáculo: La III Luchada Alzheimer La Palma “Leyendas”, que reunirá a un gran elenco de luchadores en lo que también constituye un homenaje a los ya desaparecidos Julián Acosta y Santiago García Cejas, dos de las figuras más representativas de este deporte en el Archipiélago.

Dependencia

Desde la Fundación del Cerebro- Sociedad Española de Neurología, recuerdan que “la demencia es la enfermedad crónica que provoca mayor dependencia, por encima de otras como el ictus, la enfermedad de Parkinson o las enfermedades cardiovasculares. Es la principal causa de gran dependencia, con un 88,67% del total de personas en esta situación. Es además una de las principales causas de institucionalización. En España, se han comunicado tasas anuales de institucionalización del 10,5% en este colectivo”.

El coste por paciente de Alzheimer se cifra entre 27.000 y 37.000 euros anuales. El 80% de las personas con enfermedad de Alzheimer es cuidado por sus familias, que asumen de media el 87% del coste del total. Pero además, se calcula que el paciente con enfermedad de Alzheimer precisa de unas 70 horas de cuidados a la semana. Esto contribuye a que el impacto de la demencia en la familia y los cuidadores sea enorme, con una sobrecarga muy importante.

Además, el cuidado de las personas con demencia produce un mayor nivel de estrés que el de otras enfermedades crónicas generadoras de discapacidad, estando presente en más de un 75% de los cuidadores. Por otra parte, un 54,4% de los cuidadores ven afectada su productividad laboral.

Desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de La Palma, instan a la institución a darse cuenta de que “las residencias y centros de día que operan en la Isla recibían a personas mayores con autonomía, pero ese perfil ha cambiado por personas que llegan con demencia, con problemas de conducta y de comunicación que requieren de una atención especializada que no existe”.

Según los datos que maneja AFA La Palma, el incremento de personas mayores de 85 años, en el año 2015, fue de 582 personas que están en riesgo de padecer Alzheimer. Los datos son reveladores de la ausencia de decisiones para atender un realidad social incontestable: En la Isla, la población que pude tener Deterioro Cognitivo Leve (DCL), que puede evolucionar o no a una demencia, tiene una incidencia de un 20% en la población mayor de 70 años. Los técnicos de la entidad recuerdan que “hablaríamos por tanto de un total de 5.444 personas en riesgo de padecer demencia, cifra en la que no se incluye a los familiares y cuidadores, profesionales o no, que conviven y los atienden, y que necesitan asesoramiento, atención, formación, orientación…”.