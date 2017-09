Abreu: “Tengo pruebas de que Mónica Martín ocultó durante un mes los whatsapps”

“Tengo pruebas de que Mónica Martín y sus asesores ocultaron los mensajes de

WhatsApp de Zebenzuí González durante aproximadamente un mes; si me llaman desde la Fiscalía o quien sea que quiera investigar estos hechos gravísimos, lo demostraré. Y es verdad que se reunieron para intentar ocultarlo, que dejen de mentir ya, porque hay un audio [una grabación] que lo demuestra”. Con esa rotundidad se manifestó ayer, en conversación con DIARIO DE AVISOS, el concejal del PSOE en La Laguna Javier Abreu, ahora edil no adscrito tras el cisma acaecido en el grupo municipal de dicho partido, provocado por el apoyo de tres de sus compañeros al actual alcalde, José Alberto Díaz (Coalición Canaria). Díaz conserva el bastón de mando gracias al respaldo, precisamente, de los citados Zebenzuí y Martín, a los que se suma María José Castañeda. Por su parte, Yeray González se alinea con Abreu, ambos partidarios de una moción de censura que sería viable si Zebenzuí (como le exigió ayer públicamente todo el pleno municipal) entrega su acta y es relevado por Silvia Maestre, afín a terminar con el mandato del alcalde de ATI.

Tras la condena unánime de toda España (salvo Mónica Martín) a los mensajes de Zebenzuí, (de marcado tono machista y vejatorio para el personal de confianza del grupo municipal socialista lagunero), las sospechas de que Martín ocultó esos textos tanto a la ciudadanía como a su propio partido van camino de convertirse en certeza. A ello se refiere Abreu, para quien no hay duda de que “los tenían y los han intentado ocultar desde hace un mes, y no los filtré yo, como dice Zebenzuí, sino un colaborador de Mónica Martín”. En caso de confirmarse, esta ocultación es de una gravedad extraordinaria, por cuanto ha dejado al nuevo secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, en pésimo lugar, justo en las vísperas del congreso regional que se celebra este fin de semana y que termina hoy.

Por lo que respecta a Ferraz, el enfado es notable, reflejado en el hecho de que fue la vicesecretaria general, Adriana Lastra, quien anunció la suspensión cautelar de la militancia de Zebenzuí, cuando lo normal sería que hubiera sido la dirección del partido en las Islas.

Aclara Abreu que “el culpable de estos hechos es Zebenzuí, porque es él quien escribe y envía los mensajes, como él mismo ha reconocido, pero los responsables de haberlos ocultado tienen nombre y apellidos, y son Mónica Martín y María José Castañeda”. Este concejal va más allá al ser preguntado sobre los que le señalan de ser él quien apostó decididamente por la inclusión de Zebenzuí en la lista electoral del PSOE para las última elecciones: “Zebenzuí ya estaba en las listas de 2011, así que no es verdad que sea concejal porque lo impuse yo. En 2015 repite en las listas, pero eso parece que se les ha olvidado”.

Sobre la suspensión del pleno de ayer, Javier Abreu critica duramente tal aplazamiento hasta mañana lunes: “Se convocó en tiempo y forma, con todas las garantías, y no había motivos para suspenderlo. Pero a Coalición Canaria le interesaba ganar tiempo y evitar así que se votase la reprobación a Zebenzuí que propuso la oposición”. El concejal del PSOE es muy crítico con el papel jugado por Mónica Martín en esta historia: “Miente cuando niega que no lo sabía, porque sí lo sabía y lo intentó ocultar. Y también hay pruebas de que Canarias Ahora estuvo varios días enviándole todo tipo de mensajes sobre el asunto antes de publicarlo. Pero es que ayer [el pasado viernes para el lector] también mintió cuando dijo que no había hablado con Zebenzuí. En realidad, estuvo con él a la una de la tarde en el grupo municipal [del PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna], y lo sé porque lo vi yo como lo vieron Yeray Rodríguez y más gente”.

Sobre el futuro inmediato, no parece que tenga muchas dudas Abreu: “Insisto en que Zebenzuí no va a dimitir, si bien propongo a todos los concejales que, mientras no entregue el acta, nadie se aproveche de su voto. Para mí es fundamental, porque es una cuestión de dignidad básica para el Ayuntamiento de La Laguna. También exijo al PSOE que expulse inmediatamente a Zebenzuí, y que se abra una investigación interna porque los mensajes se ocultaron durante un mes, y eso perjudica gravemente al partido”.

ensombrecido

Mientras tanto, lo que tenía que ser la puesta de largo del nuevo secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, gracias al congreso regional que este partido celebra este fin de semana en Vecindario (Gran Canaria), ha quedado en un segundo plano por tres factores: el caso Zebenzuí y el apoyo que el propio Torres ofrece a CC para conservar la Alcaldía lagunera y a la propia Mónica Martín.

Ayer, como ya informó este periódico, se confirmó al alcalde de Adeje, José MIguel Rodríguez Fraga, como presidente del partido en las Islas. Hoy se anunciará la nueva Ejecutiva regional, con Ángel Víctor Torres al frente.

“Zebenzuí va a tener los mejores Reyes de su vida este año”

“Zebenzuí va a tener este año los mejores Reyes de su vida, estoy totalmente seguro, y si alguien quiere denunciarme por estas palabras que lo haga, no tengo ningún problema”, manifiesta un irónico Javier Abreu, que alude así a su convencimiento de que “Zebenzuí no va a dimitir, no va a entregar su acta de concejal, jamás en la vida, porque aquí le están haciendo el juego a Coalición Canaria y le hacen daño al PSOE. Porque eso es lo que persigue CC: Hacerle daño al PSOE”.