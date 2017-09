Afur, el nuevo perro policía de la Unipol, abre su propio blog

< > Afur ya ha podido hasta darse un bañito en las costas de Tenerife. | ELDIARIODEAFURK9

Afur, el precioso pastor belga que debutó como nuevo perro especialista en detección de drogas a la subunidad canina de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) ha abierto su propio blog: El diario de Afur k9.

“No se si lo saben pero yo nací en Málaga, aunque desde pequeño tenía claro que mi futuro iba a estar lejos del criadero y de mi madre y hermanos. Es lo que tiene ser un pastor belga malinois, somos una raza muy demandada por los cuerpos policiales y nuestras familias se reparten por todo el mundo trabajando por la seguridad de mucha gente. De cualquier manera, me parece que he tenido bastante suerte. Todo lo que he visto de Tenerife hasta el momento me encanta”.

Así narra el comienzo de su historia, asegurando que le va a gustar mucho Tenerife.

El blog cuenta el día a día de Afur, dándole visibilidad al gran trabajo de estos perros policía con un poco de humor. “Vaya semanita llevo. Todavía estoy adaptándome a mi nuevo destino. En estos primeros días he conocido a muchísima gente, aunque de quien no me despego es de mi guía (ni él de mi tampoco) ya he conocido a su familia y me tratan genial”, narra en una de las entradas. Ya conoce a sus compañeros perrunos. “Troy, Drago y Tao. Son muy listos, obedientes y profesionales, me alegra pensar que algún día yo también seré como ellos”.

Afur ha sido criado y entrenado en el Centro de Adiestramiento para Perros de Seguridad, Intervención y Detección (CAPSID) de Málaga, uno de los principales centros suministradores de perros de trabajo que colaboran con la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército español.

El pastor belga malinois es una de las cuatro variedades de la raza canina de pastor belga. Su nombre proviene de la ciudad belga de Malinas, localidad que lo vio surgir. Tiene aptitudes como guardián de rebaño, es tenaz y protector, reuniendo las cualidades necesarias para ser entrenado como perro pastor, guardián, de defensa y de servicio.

Esta variedad de pastor belga es una raza de utilidad apreciada por adiestradores y empleada con frecuencia por las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad debido a sus habilidades y excelente disposición para el trabajo.