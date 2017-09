Ángel Víctor Torres, proclamado (primariamente) secretario general de los socialistas de las Islas, ¿aspira a liderar el PSOE canario o, dinamitando las opciones electorales de su partido, está por amputarlo territorialmente para reconvertirlo en la Agrupación Socialista de Gran Canaria? A pocos días del congreso no pinta bien para los socialistas canarios. Mala cosa. Mal asunto que su secretario general, ignorando o no que los equilibrios territoriales son esenciales para cualquier organización, esté a las puertas de recluir al partido en Gran Canaria, una manera como otra cualquiera de tirar la toalla electoral con veinte meses de antelación. Si pone el congreso al servicio de sus primarias urgencias y no de los intereses del partido, parece que sí, quién sabe, o puede que no, ya se verá o no este fin de semana, si lo hace, entonces sí, dentro de veinte meses los militantes caerán en la cuenta de que Ángel Víctor Torres era parte del problema y no de la solución. Alguien debe explicar al secretario general, sugerirle, advertirle, aclararle, que necesita dar protagonismo, voz, existencia y galones a quienes garantizan el tirón del partido allí donde goza de mejor salud, en Tenerife.

Desentenderse electoralmente del feudo tinerfeño conllevaría dinamitar al partido en las urnas, condenándolo a regalar escaños a otras formaciones y, así la cosa, a perder fuelle, mucho, cuando en 2019 se reabran los melones de la negociación. Si Torres da la espalda a los carteles que el partido tiene consolidados en el lado occidental del mapa, si los silencia o aparta, el titular que marcará el congreso es que el PSOE será la tercera fuerza en las próximas elecciones, dejando a Coalición y PP el pulso por el primer y segundo puesto en el ámbito parlamentario. ¿Este fin de semana es el congreso del PSOE o de la Agrupación Socialista de Gran Canaria? Depende de Ángel Víctor Torres. Arrastrando a su partido con él, puede cometer un error que lo entierre en la casilla de salida.