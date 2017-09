Albert Soler: “Decidimos no pagar 200 millones por el riesgo del patrimonio del club”

El director de deportes profesionales del FC Barcelona, Albert Soler, valoró la participación del cuadro azulgrana en el recién terminado mercado de fichajes en verano, desvelando la exigencia del Liverpool por el traspaso de Philippe Coutinho de 200 millones de euros, cifra a la que se negaron en defensa del “patrimonio del club” dentro de un nuevo y denunciado escenario en el fútbol.

“Ayer (noche del viernes) a las 12 de la noche cerró el mercado de fichajes y el club como es habitual hace una valoración sobre cómo se ha producido”, inició la rueda de prensa en la sala Ricard Maxenchs del Camp Nou. Soler repasó junto con Robert Fernández, secretario técnico, los 12 movimientos del verano azulgrana, antes de hacer una reflexión previa al turno de preguntas.

“Lo que ha sucedido en el mercado este año nos deja un formato de fútbol distinto. Los clubes eran los actores principales pero las reglas han cambiado y ahora son países y fondos de inversión. La intervención de países como agentes principales en el mercado del fútbol. La principal línea en la que hemos gestionado el mercado era no poner en riesgo el patrimonio ni la viabilidad económica del club, como condición ‘sine qua non’ del presidente y de la junta directiva. El club debe estar gestionado con coherencia”, añadió.

El cuadro culé celebró de hecho la investigación anunciada este mismo viernes de la UEFA sobre el PSG “a la luz de los últimos movimientos”. “Celebramos que la UEFA haya puesto en marcha una investigación que pone en duda las normas en el mercado. No vamos a entrar en el juego de un mercado inflaccionado, de un mercado que no sabemos si ha perdido el norte, pero que sí lo ha cambiado. Entendemos que los organismos internacionales del fútbol deben hacer una profunda reflexión”, dijo.

“Ayer a última hora, después de semanas de ofertas y negociaciones, el Liverpool nos puso precio a un jugador que interesaba en 200 millones de euros. Lógicamente el club, con estas condiciones que se nos habían dado, decidimos no hacerlo. El Barça es un club de los socios y lo que no hará es entrar en la irresponsabilidad de ponerle en riesgo. Algo tiene que cambiar y no seremos nosotros los que entremos en el juego de esta nueva forma de ver el fútbol”, desveló, sobre el gran objetivo culé.

El dirigente azulgrana recordó que es la UEFA quien ve cosas raras. “La UEFA investiga el PSG, no lo dice el Barça. La UEFA lo que hace es valorar el ‘Fair Play’ Financiero al final de la temporada y esta vez lo ha hecho ahora. No es el Barça el que se cuestiona si estamos en una situación extraña, lo ha hecho la UEFA, por tanto algo está cambiando”, afirmó, negando que el cuadro catalán haya perdido “estatus internacional”, sino que ha demostrado “sentido común”.

“TENEMOS QUE JUGAR TODOS CON LAS MISMAS REGLAS”

A su vez, Soler explicó la necesidad de que los mercados europeos tengan “las mismas reglas”. “Si no pagamos 200 millones es porque es una inversión que no es equilibrante con la situación del club. En España los jugadores tienen una cláusula, lo que no pasa en otros mercados y es un hándicap. ¿Quién pone límite a esto? Tenemos que jugar todos con las mismas reglas del juego”, dijo.

Además, Soler reconoció que el ingreso de la cláusula de Neymar elevó las pretensiones de los clubes a los que llamaron pero el “club tiene una línea que no se puede pasar”. “Hemos hecho el fichaje más caro de la historia del club, pero la edad de Dembélé te permite construir, una apuesta de futuro. Había que fichar lógicamente para cubrir la ausencia de Neymar y los beneficios deportivos y de futuro los tiene”, afirmó.

Sobre la salida del brasileño rumbo al PSG, el directivo azulgrana insistió en que conoció las intenciones del jugador a finales de julio. “Cuando estamos en la gira conocemos los rumores y él es quien decide que se va. Si tenía tomada la decisión antes lo desconocemos. Es falso que lo sabíamos meses antes. El 19 de julio recibió un wassap de que el PSG va detrás de Neymar”, indicó.

Además, Soler se refirió al caldo de cultivo que pide dimisiones en la directiva culé. “Las consecuencias del trabajo son al final de la temporada. Llevamos dos partidos y hay gente que tiene la opinión de que no se ha hecho bien. Máximo respeto a las opiniones pero no tienes que compartirlas”, indicó.

Messi

El director de deportes profesionales del FC Barcelona, Albert Soler, aseguró que únicamente están “pendientes del acto protocolario” para cerrar la renovación de Leo Messi “en breve”, ya que hay un acuerdo “validado por las dos partes”.

“Cuando el club anuncia un acuerdo es que está validado por las dos partes lógicamente. Lo único que falta es que estamos pendientes del acto protocolario de esta validación, pero está validado por las dos partes, lo que significa que hay acuerdo por las dos partes. No hay ningún problema”, señaló el directivo.

El presidente del club azulgrana, Josep María Bartomeu, anunció el pasado julio que la renovación de Messi estaba “firmada”. Sin embargo, el vicepresidente deportivo del FC Barcelona, Jordi Mestre, negó la firma del contrato del jugador. “Está todo correcto a falta de la firma”, unas contradicciones que mantenían en el aire la continuidad del crack argentino después de la marcha de Neymar al PSG.

Soler sí entró en concordancia con su presidente cuando afirmó que quieren hacer la presentación del contrato “en breve” y mandó “un mensaje de tranquilidad para los que están preocupados” ya que “no hay ningún problema”. El mandatario de la parcela deportiva explicó que la demora del protocolo se ha debido a “las giras, el inicio de temporada y el parón de selecciones”.