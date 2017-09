El alcalde encarga un nuevo informe para desbloquear el Plan del Toscal

Un informe de los servicios jurídicos de Urbanismo en el que se habla de nulidad radical del Plan Especial de El Toscal frente a otro de la secretaría del Pleno, en el que se defiende su anulabilidad, fue el último capítulo que dejó en suspenso la historia interminable que es el planeamiento de este popular barrio santacrucero. Será un nuevo informe, elaborado también por el secretario del Ayuntamiento, el que ponga fin a esta situación de incertidumbre. Al menos así lo espera el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS detalló que “el secretario va a elaborar un informe que es contradictorio al elaborado por los servicios jurídicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Este informe va a ser la propuesta final que se lleve sobre el Plan Especial de El Toscal al Consejo Rector de Urbanismo para su aprobación”.

Según Bermúdez, de esta forma, “garantizamos la continuidad de la tramitación del documento con el contenido acordado con los vecinos y además se garantiza la continuidad del trámite sin necesidad de anular todo”. “La idea es llevarlo al Consejo Rector de Urbanismo del mes de septiembre”, añadió.

De esta manera pretende el alcalde zanjar la polémica abierta cuando aún era concejal de Urbanismo, el popular Carlos Garcinuño. Entonces, la postura firme del edil y de los servicios jurídicos de la Gerencia era que el documento debía ser anulado y comenzar de nuevo su tramitación para subsanar todos los errores cometidos durantes su tramitación y aprobación definitiva condicionada a la subsanación de una treintena de reparos. Por su parte, el informe del secretario del Ayuntamiento consideraba que los errores detectados por los servicios jurídicos de Urbanismo, eran subsanables por lo que no era necesario anular toda la tramitación. Aunque se tendrá que sacar de nuevo a exposición pública el documento, no sería necesario retrotraer el documento a una aprobación inicial.

Evitar el Pleno

En todo caso, el nuevo informe irá en la misma línea del primer documento. Concretamente se espera que, “con el fin de garantizar una mayor seguridad jurídica, retrotraer el procedimiento tomando razón del texto refundido del Plan Especial, sometiéndolo de nuevo a información pública y al trámite de informes sectoriales preceptivos y, a la visto de todo ello, adoptar un nuevo acuerdo de aprobación definitiva que supondría la convalidación de los posibles vicios o defectos de anulabilidad existentes”. Así rezaba el oficio dictado por el alcalde para que se procediera, lo antes posible, a desbloquear la situación. En la práctica esto supondrá solicitar de nuevo los informes preceptivos, sacar el plan a exposición pública y que lo lleve al Consejo Rector de Urbanismo para su aprobación y a continuación remitirlo de nuevo al Pleno.

Sin embargo, desde Urbanismo, cuando se conoció este oficio, Garcinuño, expresó que no era posible ejecutar esos pasos sin un pronunciamiento previo del Pleno, porque “desde la Gerencia no podemos deshacer un acuerdo plenario”. Esto hace suponer que con este informe se pretende precisamente eso, no tener que llevar a Pleno el documento.

El exconcejal de Urbanismo explicaba sus dudas entonces diciendo que “el secretario dice que es anulable y nosotros que es nulo, el problema que le veo es que, cuando llegue el control de legalidad de otra administración como es la Cotmac, podría decirnos que no es así y, todo lo que nos estamos ahorrando ahora por no ir a la casilla cero, lo perderemos por empeñarnos en acudir a la uno”.

Para Garcinuño no hacerlo así, conlleva el riesgo de que, “cualquiera lo denuncie y tendremos que empezar otra vez de nuevo, perdiendo un tiempo que nos podríamos ahorrar desde ya”.

En todo este lío burocrático, sin embargo, no hay que perder de vista que ahora mismo, la anulación del Plan General de Ordenación (PGO), de confirmarse si el Supremo inadmite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, deja en veremos cualquiera de los planes especiales que penden del ordenamiento general. También hay que tener en cuenta la ya en vigor Ley del Suelo.