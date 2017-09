Ana Carrasco, primera mujer en ganar una carrera de motos de un campeonato mundial

La piloto española Ana Carrasco se ha convertido en la primera mujer en ganar una carrera de motociclismo de un campeonato mundial en la prueba del Mundial de Supersport 300 celebrada en Portimão (Portugal).

Tras esta victoria en su séptima carrera en la categoría y a dos pruebas de la conclusión del campeonato, Carrasco ocupa la séptima plaza de la general, a 45 puntos del nuevo líder, Alfonso Coppola.

Carrasco (Cehegín, Murcia, 1997) ya realizó su primer hito histórico en 2013 al debutar en el Mundial de Moto3, convirtiéndose en la mujer más joven en competir en una prueba del Campeonato del Mundo.

What an end!!! 😱@AnaCarrasco_22 takes her very first #WorldSSP300 win! pic.twitter.com/G71l7nkTTu

— WorldSBK (@WorldSBK) 17 de septiembre de 2017