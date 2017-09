Ángel Víctor Torres tacha los mensajes de Zebenzuí de “intolerables” y celebra la suspensión de militancia

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, calificó este mediodía los mensajes de texto enviados por el concejal de La Laguna Zebenzuí González de “intolerables”, y celebró que su partido lo haya suspendido de militancia. Además, Torres reconoce que no ha podido hablar con González para escuchar sus explicaciones. En dichos mensajes, el edil lagunero realiza comentarios de corte machista y vejatorio para el personal de confianza del grupo municipal socialista, así como para dos concejalas de su partido,

Al ser consultado sobre este respecto, el reciente ganador de las primarias del PSOE en las Islas manifestó que supo anoche “a través de un medio de comunicación” de la existencia de estos mensajes, tras lo cual puso “en conocimiento tanto a la Dirección Regional de la Gestora y a la Ejecutiva Federal” lo acaecido. “En pocas horas se ha tomado la decisión urgente, ante la gravedad de lo que aparece en ese chat, de incoar expediente disciplinario al concejal y suspenderlo cautelarmente de militancia. Se nombra también juez instructor y, por tanto, el partido actúa con contundencia ante unos mensajes intolerables, inaceptables, que son degradantes, que no pueden caber en el código ético del PSOE”, añadió Torres.

“Por tanto -continúa el grancanario-, la dirección regional y también el partido a nivel federal han actuado con urgencia y en pocas horas. Se le ha comunicado; yo he intentado hablar con él, pero no ha sido posible. Quería también escucharle, pero también tendrá su derecho a presentar un recurso si así lo considera. El PSOE no podía esperar mucho más, porque la gravedad de los hechos exigía la contundencia que ha demostrado el Partido Socialista con la suspensión cautelar de militancia”.