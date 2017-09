Arona incorpora un centenar de vías a su inventario municipal

Noventa y nueve caminos ubicados en todos los núcleos que conforman Arona han pasado a formar parte del inventario municipal después de llevar casi una década en un limbo legal que no permitía hacer en ellos ningún trabajo de conservación o mantenimiento, a pesar de que muchos son transitados habitualmente por los vecinos al considerarlos públicos.

El Pleno del Ayuntamiento dio la luz verde definitiva a este expediente impulsado por el área municipal de Patrimonio, que dirige el concejal Luis García, lo que pone fin a una tramitación que se inició en el año 2008 y que se paralizó poco después sin que se hubiera ofrecido explicación alguna.

En 2017 este departamento municipal decidió retomar el expediente con dos objetivos: inventariar los caminos de propiedad pública para evitar su inscripción por parte de terceros y poder realizar en ellos inversiones para la realización de trabajos de conservación y mantenimiento, dando soluciones a una parte importante de los vecinos de Arona.

Las alegaciones presentadas al expediente durante la fase de exposición pública, que permitió aumentar a 99 el número de los caminos a inventariar, serán resueltas por los técnicos municipales en próximas fechas, con lo que podría aumentar aún más el número de vías.

El alcalde, José Julián Mena, explicó que, con la incorporación de estos caminos “al inventario municipal, no solo estamos respondiendo a una obligación legal, sino que estamos cumpliendo con un compromiso y dando respuesta a una demanda de los vecinos, muchos de los cuales no entendían cómo era posible que su Ayuntamiento no invirtiera durante más de una década para mejorar estas vías por la paralización del expediente”, agregó Mena, mientras el concejal responsable del área de Urbanismo y Patrimonio, aseguró que “entendemos que la Administración Local debe velar por los intereses generales y los bienes de dominio y uso público deben estar al servicio de todos los ciudadanos”. “En ese sentido -añadió el alcalde- para no aumentar la pérdida de patrimonio público, queremos seguir regulando este tipo de bienes”.

Luz verde al Plan Normativo 2018 para reglamentos y ordenanzas

El Pleno dio luz verde al Plan Normativo Anual referido a 2018 y que contempla los reglamentos y ordenanzas, así como sus respectivas modificaciones, que está previsto que sean elevados por las distintas áreas municipales para su aprobación. La obligatoriedad de este documento, que debe publicarse, además, en el portal de transparencia del, se encuentra en la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y ha sido impulsado por la Concejalía de Planificación Estratégica de la Acción de Gobierno, Transparencia y Participación Pública, que dirige José Antonio Reverón.