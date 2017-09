Asensio: “Zidane me dijo que, desde Messi, no había visto una pierna izquierda como la mía”

El jugador del Real Madrid Marco Asensio aseguró que su entrenador Zinédine Zidane le confesó que desde Leo Messi no había visto “una pierna izquierda” como la suya, y ha afirmado que nunca se iría al París Saint-Germain porque está “feliz” en el conjunto blanco.

“Zidane me dijo que, desde Messi, nunca había visto una pierna izquierda como la mía. Me quedé un poco impresionado. Messi es un pedazo de futbolista”, señaló.

Por otra parte, recordó su opción frustrada de fichar por el FC Barcelona. “Debuto con el primer equipo del Mallorca y aparece el Barça. Al final es el destino. No se hizo con el Barça y yo encantado de estar en el Real Madrid y poder defender esta camiseta. Fueron días muy complicados. Cuando me llamó Horacio y me dijo que estaba interesado en mí el Real Madrid dije que solo quería jugar allí”, indicó.

Por ello, el balear no tiene intención de abandonar el Real Madrid. “Tengo un precio y no creo que me mueva de aquí. Valgo lo que ponga en mi cláusula. No me iría al PSG. Estoy muy feliz aquí”, señaló.

En este sentido, le resultó extraña la salida de Neymar del conjunto azulgrana al París Saint-Germain. “Nos pareció extraño que Neymar se fuera del Barcelona. Era un jugador importante para ellos y que no pudieran retenerlo es un poco raro, pero allá ellos”, manifestó.

Asensio también se mostró comprensivo con su situación de no ser titular indiscutible en el Real Madrid. “La ambición de cada futbolista es jugar todo, pero también hay que entender que hay más jugadores y que la plantilla es muy larga. En el vestuario me llaman Chencho, de Asensio, algunos me dicen ‘Torero’ y ‘tobillo loco'”, bromeó, antes de asegurar que Cristiano Ronaldo “se merece el Balón de Oro”.

“Me quedé dormido el día de la Supercopa de Europa contra el Sevilla. Iba a debutar y me quedo dormido. Y yo pensando: ‘¿te imaginas que ahora me quita y no juego?’. Ramos me dijo: ‘Quillo, eres un desastre'”, recordó entre risas.

Además, confesó que le tentaron para elegir la selección holandesa, por la condición de neerlandesa de su madre. “Me llamó Van Nistelrooy para que jugase con Holanda. Estuve hablando un rato con él, luego me pasó al seleccionador y me dijo que me querían a toda costa. La verdad es que no dudé. Me decidí por la selección española”, expresó.

Por último, Asensio explicó que lleva una vida normal. “Intento evitar restaurantes en los que haya mucha gente. Suelo comer en casa con mi padre y mi hermano, la verdad es que soy muy casero. Suelo echarme una siesta de dos horas. No tengo novia”, concluyó.