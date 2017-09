Un astronauta italiano muestra las “dos caras” de Tenerife y La Gomera gracias a los vientos alisios

“Tenerife y La Gomera mostrando sus dos caras gracias a los vientos alisios”. Este es el mensaje que el astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea (ESA), Paolo Nespoli, ha publicado el día de ayer en su cuenta de Twitter, acompañado de varios hashtags identificativos de la misión que lleva a acabo ahora mismo a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), y de una curiosa foto de las islas de Tenerife y La Gomera.

Nespoli, que con 60 años es el astronauta europeo de más larga trayectoria aún en activo, fue lanzado al espacio el 28 de julio pasado en dirección, por tercera vez, a la ISS, en donde permanecerá durante cinco meses, hasta diciembre de 2017. Llevará a cabo sus funciones dentro de la misión ‘Vita’ (siglas en inglés de ‘vitalidad, innovación, tecnología y habilidad’), que fue elegida por la agencia espacial italiana ASI, encargada de la misión mediante un acuerdo de intercambio con la NASA.

En la fotografía que publica, tomada desde la propia Estación, puede verse como las nubes empujadas por los vientos alisios han acabado ‘embarrancando’ en las zonas norte de las islas de Tenerife y La Gomera, en una magnífica estampa.

Tenerife and La Gomera #CanaryIslands showing their two faces thanks to the trade winds!

#Vitamission #EarthFromSpace #Alisios pic.twitter.com/QgaKagDsBP

— Paolo Nespoli (@astro_paolo) 7 de septiembre de 2017