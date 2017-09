El Atlético Juventud Las Piedras, un ‘primera’ uruguayo con orígen canario

El Club Atlético Juventud tiene sede en “Las Piedras”, una ciudad de casi 200.000 habitantes perteneciente al departamento de Canelones (Uruguay). El club fue fundado por un grupo de jóvenes que jugaban al fútbol, que al verse impedidos de utilizar el patio de su colegio, se reunieron en la plaza de la ciudad y decidieron fundar un club, así fue que el 24 de diciembre de 1935 nació con el nombre de Club Atlético Ildu, para luego adoptar el de Club Atlético Juventud. “Fue fundado por jóvenes que pertenecían a familias que habían llegado de las Islas Canarias. Se trata de un club vinculado a las islas”, señala el presidente Yamandu Costa, que se haya estos días por Tenerife.

“Nuestro club fue la primera institución deportiva del interior en ascender por méritos propios a la primera división del fútbol uruguayo, saliendo campeón de la B en 1999. Fuimos los primeros en ganar a Peñarol y a Nacional en el Estadio Centenario. La estrella en nuestro escudo homenajea la obtención del campeonato mundial de clubes disputado en Viareggio, Italia en 2006 con un plantel sub 20, único club de América en haber obtenido ese título, reconocido por FIFA, venciendo a la Juventus de Italia en la final”, relata Costa.

La nueva junta directiva del club presidida por Yamandu Costa, que a la vez es presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Islas Canarias desde hace doce años, cogió al club en 2010 cuando la situación era insostenible en el tema económico.

“Cogimos a un club que estaba cerrado, inhabilitado, con una crisis económica, deportiva y social muy importante. Lo ordenamos, lo pusimos a competir, no solo en fútbol sino también en otras disciplinas como el baloncesto, balonmano, rugby, hockey y actividades como kárate y patín. Tenemos más de 2000 deportistas federados que entrenan durante la semana y compiten el fin de semana. Cuando llegamos hicimos una fuerte inversión en infraestructura deportiva, única en el país, con un estadio que estaba cerrado, lo habilitamos y lo tenemos por 50 años de concesión. Salas de cine, locales comerciales y restaurantes conviven con el estadio y el estadio convive con el shopping”, manifestó el dirigente uruguayo.

Formación

La principal tarea del club Atlético Juventud Las Piedras es la formación a la que dedica todos los esfuerzos. “Contamos un complejo deportivo de juveniles donde más de 300 jóvenes practican deporte todos los días. Realizamos un programa que se llama gol al futuro que invierte en la formación integral de los jóvenes. En nuestro club, el que no estudia no juega. También el primer equipo tiene a su disposición el complejo de alto rendimiento “La Chacra”, instalaciones de primer nivel con canchas, hotel, salón comedor, restaurante, piscina, canchas de golf y rugby. Un lugar alejado del centro de la ciudad para lograr la tranquilidad suficiente para trabajar con todas las comodidades técnicas y logísticas. Se trata de una inversión muy fuerte que nos diferencia del resto de clubes uruguayos: estadio, complejo deportivo juvenil y complejo de alto rendimiento “La Chacra”, que es lo que nos permite que el 80% del plantel de Primera División sean jóvenes de nuestra cantera. Además hemos tenido la oportunidad de exportar talentos con resultados económicos muy buenos que nos permite que el proyecto Juventud, que es un proyecto social de formación integral que genera valores a través del fútbol, está por encima del resultado deportivo”, aseguró Costa.

Aparte del capítulo de formación, el Club Atlético Juventud es un club con un equipo que compite en la élite. “Hemos logrado alcanzar logros históricos en la institución. Hemos ascendido a Primera División, permanecer en la élite durante seis años y participar por primera vez en la historia en una Copa Internacional Sudamericana frente a equipos de América con presupuestos millonarios”, afirma Costa.

Por último, el presidente se refirió a la posibilidad de que su club se pueda enfrentar algún día a los representativos canarios. “Es una posibilidad que no descarto. Pero no solo compitiendo, también en la formación de técnicos de acá y de allá. Tenemos ambas partes muchas cosas que ofrecer, de mutuo beneficio que nos permitan encontrar los caminos, no solo con partidos amistosos, sino de cimentar que jóvenes uruguayos destaquen en el fútbol español, y a su vez aportar a la formación de los jugadores de fútbol español nuestra garra charrúa”.