Bartomeu: “Tanto Messi como Iniesta estarán en el Barça tanto como quieran”

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha reiterado que las renovaciones de Leo Messi y de Andrés Iniesta no deben inquietar al socio blaugrana ya que ha asegurado que la del argentino está hecha, a falta de la firma, y que ambos vestirán la camiseta del Barça “tanto tiempo como quieran”.

“El socio tiene que estar muy tranquilo. Con Messi la renovación está firmada, y tanto Messi como Iniesta estarán en el Barça tanto tiempo como ellos quieran”, aseguró Bartomeu en declaraciones a Barça TV recogidas por Europa Press.

Con un equipo que “aspira siempre a ganarlo todo”, el presidente celebró la llegada de Ernesto Valverde y el arranque positivo de su proyecto. “Estamos muy contentos con Ernesto, que empieza una etapa en la ‘Champions’ y lo está haciendo muy bien en Liga. El Barça es uno de los grandes de Europa y aspira a todo”, argumentó.

“En la Liga lo estamos haciendo muy bien, con tres victorias y muchos goles. Llevamos tres jornadas pero empezando bien, con ganas, ilusionando a los aficionados, y haciendo entrar bien a los nuevos es mérito de Valverde. Estoy muy contento con el entrenador de este año, tenemos muchas esperanzas depositadas en él”, aseveró al respecto sobre el ‘Txingurri’.

Por otro lado, respecto a la moción de censura emprendida por el excandidato a la presidencia Agustí Benedito, quiso reiterar que a su juicio no hay motivos para llevarla a cabo. “Lo vivimos de forma natural, sale en los Estatutos y el club facilita que se pueda hacer el proceso, pero no hay condiciones extraordinarias. No se dan las circunstancias, ni desde un punto de vista deportivo, ni económico, ni social”, apuntó.

Bartomeu dedicó unas palabras al fallecido Jacint Borràs, exdirectivo blaugrana. “Fue presidente del Barça Atlètic y directivo. Era una persona muy culé, comprometida con nuestro país, quiero dar un fuerte abrazo a la familia. El club hará una acción con un personaje tan importante para el club”, comentó.