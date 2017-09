Martínez Frías: “Canarias es la zona más similar a la Luna y Marte”

Los meteoritos han tenido un papel clave a lo largo de la historia, no solo en los procesos destructivos, sino también en la construcción y en la formación de la vida. Se trata de una de las afirmaciones defendidas por Jesús Martínez Frías, doctor en Ciencias Geológicas y experto en meteoritos y geología planetaria. Este investigador, que colabora con la Agencia Espacial Europea y la NASA, concedió ayer una entrevista a DIARIO DE AVISOS con motivo de su participación en el Foro Enciende el Cosmos, organizado por la Fundación CajaCanarias.

-¿Qué responsabilidad han tenido los meteoritos en la creación de nuestro planeta?

“Han sido muy importantes, no solo en relación con las grandes catástrofes a raíz del impacto, o las extinciones bióticas, sino que hay que destacar que los meteoritos tienen, también, un papel constructivo. Gracias a esos impactos se ha ido formando nuestro planeta. También tienen un papel constructor en relación con la vida, porque han transportado los elementos y los minerales de los cuales procedemos todos, incluido el agua. Estudiando los meteoritos que caen actualmente a la tierra tenemos una cierta idea de cómo era la materia primitiva que formó nuestro planeta y de la cual procedemos. El aspecto destructivo es que la Tierra no se puede entender sin tener en cuenta que ha sido objeto de grandes impactos y esto ha tenido como efecto una modificación del ambiente y una transformación biótica, haciendo que aparezcan unas especies y que desaparezcan otras, como los dinosaurios”.

-En el caso de Canarias, ¿se ha registrado algún impacto significativo?

“Que se sepa, en Canarias no ha habido ningún impacto. Esto no significa que no hayan caído meteoritos, porque puede haber numerosos casos y que hayan pasado desapercibidos. De hecho, algunos meteoritos son muy parecidos a las rocas volcánicas, lo que dificulta el hallazgo. No descartaría que en las Islas haya ejemplares, pero que están aún por descubrir”.

-¿Existe un riesgo real de impacto de un meteorito?

“No quiero ser catastrofista, pero el riesgo existe, es real. Lo que ocurre es que, según avanza nuestro conocimiento, vamos siendo conscientes de una serie de peligros que antes pasaban desapercibidos porque los desconocíamos. En los últimos 30 años se han descubierto más de medio millón de objetos cercanos a la tierra y se estima que pueden existir decenas de millones. Las probabilidades de impacto son muy bajas, pero existen. Por eso es tan importante mantener la inversión en ciencia, en la observación de estos objetos, para saber qué hacer en caso de que haya un impacto. Podría ser, dependiendo del tamaño, una catástrofe global o acabar con una ciudad del tamaño de Madrid o Barcelona”.

-Acaba de hacer referencia a la financiación. ¿La inversión en ciencia sigue siendo la asignatura pendiente de España?

“Creo que sí. Es imprescindible invertir en ciencia, y en ciencia básica porque la aplicada viene a posteriori”.

-Últimamente se habla mucho de turismo espacial. ¿Lo ve viable?

“El turismo espacial es algo que está ahí, que va a ocurrir. Lo que pasa es que a mí, desde el punto de vista científico, no es un tema que me guste demasiado, sobre todo, por el aspecto ético”.

-La pregunta se la habrán formulado en un sinfín de ocasiones… ¿Considera que hay vida fuera de nuestro planeta?

“Lo que yo crea no es muy importante, sino lo que los científicos podamos demostrar. Pienso que la vida es la consecuencia de la evolución del universo. Opino que sí, que puede haber vida en otros sitios. Sería absurdo pensar que habiendo millones y millones de galaxias somos lo únicos seres vivos, pero todavía la única evidencia existente de vida es la de la tierra”.

-¿Cuándo cree que llegaremos a otro planeta?

“A la Luna hemos llegado seis veces y vamos a volver. A Marte, estimo que en los próximos 20 o 30 años, porque primero se tienen que resolver muchos problemas médicos, ya que el viaje es de mucho riesgo”.

-Los estudios muestran una similitud entre los tubos volcánicos de Lanzarote y los de Marte…

“Canarias es una plataforma científica extraordinaria, por el cielo y por su suelo. Hay una geodiversidad única en el mundo. Uno de los ámbitos de análisis es cómo se puede usar los aspectos comparativos en las Islas y Marte o la Luna en temas formativos, para estudiantes y astronautas. Los tubos de lava son muy importantes por diversas razones. Una de ellas es que cuando vayamos a otro planeta ya tenemos un refugio, que son esos tubos, y también en la búsqueda de vida. Hay tres maneras de estudiar un planeta. Mediante los meteoritos que proceden de este, las misiones, y los análogos de ese planeta. En Canarias hay muchas zonas, procesos y materiales que nos sirven de análogos para investigar y proponer modelos científicos”.

-¿Es el Archipiélago el territorio idóneo en ese sentido?

“Desde mi punto de vista, sí. Canarias es la zona más similar a la Luna y a Marte, la más completa que tenemos en el país para su estudio, para trabajar a escala planetaria”.