Caos mundial en numerosos aeropuertos por la caída del sistema Amadeus

Miles de pasajeros alrededor del mundo están sufriendo largas colas en diferentes aeropuertos por una caída del sistema de facturación de equipajes (check-in).

Las colas, como dejan ver algunos mensajes en Twitter, son inmensas, tal como reportan los usuarios a través de las redes sociales.

Apparently @qatarairways system is down at @Melair . Hopefully not much delay pic.twitter.com/6apnLWt0Mk

— Osama Nasir (@osamanasir) 28 de septiembre de 2017